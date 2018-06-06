Muharrem İnce Eskişehir'de miting düzenledi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de miting düzenledi. (Evrensel Web TV)

İNCE'DEN ERDOĞAN'A: PROMPTERINI AL TELEVİZYONA GEL, BANA EKONOMİ ÖĞRET

CHP'nin adayı Muharrem İnce gündüz saatlerinde ise Urfa'da miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Prompterın dersini veririm sana" sözlerine yanıt veren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret" dedi. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde OHAL'i 24 saat içinde kaldıracağını söyleyen İnce, "Dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfa'ya kuracağım" vaadinde bulundu.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

♦ Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Hâlâ kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan'ın ayıbıdır. Size sözüm olsun bu tarihi not edin 1.3 milyon alanı suyla buluşturacağız.

♦ Mercimeğin buğdayın ana vatanı burası. Ama ne yazık ki Kanada'dan, Rusya'dan alıyoruz.

♦ Şanlıurfa'da silah değil, traktör sesiyle uyanacaksınız.

♦ Saraya 2 milyar dolar para harcadı. O sarayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Marmaris'e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Namus, şeref sözüdür, o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim.

♦ Seçildiğimde TRT'yi 1 hafta içinde devletin kanalı yapacağım.

♦ 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız.

♦ Bana 'sana ekonomi öğretirim' diyor. Ben de diyorum ki, önce diplomanı görsek de sonra öğretsen.

♦ Geçenlerde biri açıklama yapmış. 'Diplomayı FETÖ'cüler çaldı' diyor. FETÖ'cüler de açıklama yapmış: Çalacaktık, aradık bulamadık.

♦ Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret. Erdoğan'la ekonomi tartışmayı çok isterim. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENE ÇAĞRI

Yurt dışında oy kullanma işlemleri 7 Haziran (Perşembe) günü başlıyor. 3 milyona yakın seçmen 5 kıta, 60 ülke, 123 temsilcilikte oy kullanacak. En çok oy kullanımı 13 temsilcilikle seçmen yoğunluğunun en fazla olduğu Almanya’da olacak. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yurt dışı seçmenlerinden destek istedi.

İnce, İzmir'den uçakla Şanlıurfa mitingine giderken yurtdışında oy kullanacak vatandaşalara çağrıda bulundu. Yurtdışında oy verme işlemlerinin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatan İnce, "Sizlerden başı dik bir Türkiye için, pasaportu dünyada saygın bir Türkiye için desteğinizi bekliyorum. Hepinizin, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılığı tarihe gömeceğiz hep birlikte bunu başaracağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

Cemil Barlas: Belli ki FETÖ'cüler Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 19:33

www.evrensel.net