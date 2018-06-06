‘Türkiye, İsveç vatandaşlarının çıkışlarına izin vermiyor’

Türkiye doğumlu İsveç vatandaşlarının haklarında suçlama olmadığı halde Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmiyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Devlet Radyosu’nun Ekot Haber Servisi, Türkiye doğumlu bazı İsveç vatandaşlarının hiçbir somut suçlama olmadığı halde Türkiye’yi terk etmelerine izin verilmediğini ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yardımcısı Sofia Karlberg da az sayıda İsveç vatandaşının Türkiye’yi terk etmelerine izin verilmediğini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Ekot Haber Servisi muhabirleri, Türkiye’den çıkışına izin verilmediği belirtilen 4 İsveç vatandaşıyla görüştü. Ancak Vedat Güzel dışında Türkiye’den çıkışı engellenenler, akrabalarının zarara uğrayacağı ya da mal varlıklarına el konulabileceği kaygısıyla kimliğini açıklamak istemedi.

Stockholm’de diş doktorluğu yapan Vedat Güzel ise 15 Ocak 2017 günü İsveç’e gelmek için uçağa binmek üzereyken İstanbul’da hava limanında polisler tarafından durdurulduğunu anlattı. “Terörist” olduğu suçlamasıyla yurt dışına çıkmasına izin verilmediğini ve gözaltına alındığı söyledi. Güzel, hakkında somut her hangi bir suçlama olmadığı için serbest bırakıldı ama yurt dışına çıkması engellendi.

Savcılık ve Adalet Bakanlığına başvurarak neden yurt dışına çıkışına izin vermediğini öğrenmek istediğini belirten Güzel, her iki kurumdan da Türkiye’de herhangi bir suçtan dolayı aranmadığı cevabını aldığını ifade etti.

Bunun üzerine İsveç’e gitmek için yeni bir bilet aldı ama hava limanında yeniden durdurularak Türkiye’yi terk etmesine izin verilmedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ: MAHKEME KARARI VARDIR

Ekot’un konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt “Bu, mahkeme kararı var demektir. Güvenlik görevlileri sadece bu kararı yerine getiriyor” diyerek uygulamayı savundu.

Ekot’a açıklamalarda bulunan Güzel, Türkiye’den çıkmasına izin vermeyen polislerin kendisini FETÖ’yle ilişkide olmakla suçladıkları zaman çok güldüğününü söyledi. Polislerin neden güldüğü sorusuna “Ben Kürdüm ve bir sol partinin üyesiyim” diyerek yanıt verdiğini belirten Güzel, İsveçli kurumların ilgisizliğinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

İSVEÇ ÇİFTE VATANDAŞLIK GEREKÇESİYLE YARDIM ETMİYOR

Güzel ve Türkiye’den çıkışları engellenen İsveç vatandaşları, Türkiye’deki İsveç Büyükelçiliğine kendilerine yardım edilmesi için başvuruda bulundu. Ancak büyükelçilik, çifte vatandaş olmalarını gerekçe göstererek yardım edemeyeceğini bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü İsveç Seksiyonunun hukukçusu Madelaine Seidlitz, Türkiye’de suç işlediğinden şüphenelinen kişilerin yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasının olağan olduğunu ve bunun için araştırma yapılmaya bile gerek duyulmadığını belirtti.

Türkiye’nin bu uygulamalarının devam edemeyeceğini söyleyen Seidlitz, “İnsanın kendi veya başka bir ülkeyi terk etme hakkı olmalı. Eğer suçlananlar hakkında somut kanıtlar varsa bu ortaya konmalı ve kendilerine hukuki yardım yapılmalı” dedi.

YASAKLI İSVEÇLİLER ENDİŞELİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı İsveç vatandaşlarının Türkiye’yi terk etmelerine izin verilmedi. Ancak bunların çoğunluğu yakınlarına zarar gelebileceği ve Türkiye’deki mal varlıklarına el konulacağı kaygısıyla basına açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Çıkışı engellenenlerin neredeyse tamamına yakını AKP’nin misilleme yapmasından kaygı duydukları için durumlarını gündeme getirmekten kaçınıyor.

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