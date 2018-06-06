Üç yıllık Gökçeada Rum Lisesinin CERN başarısı

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Çanakkale

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, 2015 yılından yeniden eğitim-öğretim hayatına başlayan Gökçeada Rum Lisesi, İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) tüm dünyada 195 okulun katıldığı fizik yarışmasına “Cosmic Shield Turkey” grup ismi ile katılarak ilk 30’a girmeyi başardı.

Gökçeada’da 1954 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Özel Gökçeada Rum Lisesi, öğrenci yetersizliği nedeni ile 1975 yılında kapanmıştı. Özel Gökçeada Rum Lisesinde, kapanmasının üzerinden geçen 40 yıl aradan sonra, 2015 yılında, ders zili tekrar çalmış ve eğitim-öğretim hayatına tekrar başlamıştı. İşte 40 yıl sonra eğitim ve öğretim hizmeti vermeye başlayan Özel Gökçeada Rum Lisesi büyük bir başarıya imza attı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı başında planlaması yapılan CERN gezisini geçtiğimiz günlerde başlattı. İsviçre-Fransa sınırında bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) geziye katılan Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü Loakeim Kampouropoulos ve öğrencileri, hem Gökçeada’ya hem de Çanakkale’ye büyük bir gurur yaşattılar.

İLK 30’DA TÜRKİYE’DEN ÜÇ OKUL

Bu yıl CERN’deki yarışmaya dünya genelinden 195 okulun katıldığı öğrenildi. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) ‘Cosmic Shield Turkey’ adıyla girdikleri fizik yarışmasında 195 okul içinde ilk 30’a kalmayı başaran Özel Gökçeada Rum Lisesi öğrencileri, Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı oldu. 4 öğretmen ve 17 kişilik kafile ile CERN’e giden Gökçeada Rum Lisesi kafilesi, burada yapılan çalışmaları yerinde inceleme, araştırma merkezini gezme fırsatı da buldular.

‘BİLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR’

CERN yolculuğunu sosyal medyadan Hacı Bektaş Veli’nin "Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır" sözü ile duyuran Özel Gökçeada Rum Lisesi Müdürü Loakeim Kampouropoulos, Cenevre’den yaptığı değerlendirmede; “Bu bizim için çok önemli ve çok özel bir başarı. Çok mutluyuz, öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Aylar süren bir çalışmanın sonucunda bu başarı yakalandı. Okulda derslerden sonra, cumartesi günleri hocamız ve öğrencileri bu proje üzerinde çalıştılar. Çok büyük emek ve zaman harcadılar, şimdi bunun da karşılığını almış oldular. Kendilerine hocamıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu tabi aynı zamanda Gökçeada milli eğitim camiasının bir başarısıdır da aynı zamanda. Geliştirilen ilişkiler, karşılıklı iletişim ve dayanışmanın da bir ürünüdür. Gökçeada’nın Tepeköy’ünde, belki de dünyanın en küçük lisesiyiz. Böyle büyük bir başarı bizim için çok özel bir anlam taşıyor” dedi.

‘COSMIC SHIELD TURKEY’

Gökçeada Rum Lisesinin öğrencileri “Albedo Neutrons” yani “Albido Nötronları” isimli projeleri ile CERN yarışmasına “Cosmic Shield Turkey” grup ismi ile katıldılar. Projenin sorumlu öğretmeni Dimitri Frangatzis; projede yer alan öğrencilerin isimleri ise Vasiliki Katakalo, Teodoros Frangatzis, Peter Fraggatzis. Bu ekibe proje süresince lojistik destek sağlayan ekipte ise yine Gökçeada Rum Okulu öğrencileri Vasilis Yeorgiu, Filimonas Charalampidis yer aldı.

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 14:50

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