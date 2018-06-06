İYİ Partili Özdağ: Kandil operasyonu politik propaganda operasyonudur

Ümit Özdağ, 'Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil politik propaganda amaçlı bir operasyondur' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan, seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil politik propaganda amaçlı bir operasyondur" dedi.

Özdağ, seçimlere kısa bir süre kala Kandil'e operasyon yapılmasının askeri değil, politik olduğunu ifade etti ve Ankara-Washington hattındaki Menbic anlaşmasının yazılı bir metin olmadığını vurgulayarak "AKP, seçim için elinde olan olmayan her şeyi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

Nedir bu Kandil operasyonu?

"Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur.

İran topraklarından Irak'a inmeden kapsamlı ve sonuç alıcı bir Kandil operasyonu mümkün değildir. Olan ne derseniz; 10 Mart'ta bir operasyon başladı. Operasyonun hedefi Hakurk civarına inip, Avaşin- Basyan Hakurk bağını kesmek, bu hattan gelebilecek saldırıları engellemek için Hakurk'un kuzeyine doğru etki alanımızı genişletmekti. Az sayıda birlikle ve askeri anlamda akıllıca bir operasyondu. Bu arada PKK da çekiliyordu. Çünkü PKK, gücünü büyük ölçüde Suriye ve Sincar'a aktardı. Kandil'de 300, Hakurk'ta 200 PKK'lı olduğu söyleniyor. Seçim yaklaşınca AKP, Hakurk'un güneyinden dolaşılıp Kandil'e gidilmesini istemiş. Kandil çok büyük bir bölge. Olabilecek şey, Kandil'in bir ucuna varıp, orada 'Kandil fethedildi' fotoğrafı çektirip geri dönmek!"

Menbic'de ABD ile anlaşma sağlanmış. Doğru mu?

"Hayır değil. Ortada bir yazılı metin, takvim yok. Sadece kamuoyuna yönelik psikolojik operasyon var. AKP, seçim için elinde olan olmayan her şeyi kullanıyor."

Af meselesi şu anda çok gündemde.

"Bu kesinlikle bir ‘Saray operasyonu'dur. Devlet Bahçeli artık bir siyasi figür değil. Bunun altını çizelim. Devlet Bahçeli sadece sarayda planlanan süreçlerin icracısı olarak sahnede rol alıyor. Af konusunda da bu kadar ısrarlı olması da sadece sarayın politikalarının yolunu açmak için yapılan bir çalışma."

Siyasette ortam giderek geriliyor. Bir kaos tehdidi görüyor musunuz?

"Bunlar Erdoğan'ın iktidardaki son günleri. Soruyorlar bazen, 'Kaybetse bırakır mı?' diye. Tabii ki bırakacak. Burası muz cumhuriyeti değil. Biz bürokraside de bu değişimin sinyallerini alıyoruz. Daha önce bizi hiç aramayan üst düzey bürokrasiden telefonlar alıyoruz. 2002'den beri çalmayan telefonlarımız çalmaya başladı. İktidar partisindeki metal yorgunluğu kendisini her boyutu ile gösteriyor. 24 Haziran'da değişimin ilk aşaması gerçekleşecek ve TBMM'de AKP azınlığa düşecek. 8 Temmuz'da iki aday arasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini Meral Akşener kazanacak." (HABER MERKEZİ)

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