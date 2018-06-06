Orhan Gencebay'ın 'almadım' dediği paranın makbuzu ortaya çıktı

Orhan Gencebay'a ödenen 'huzur hakkı' parasının makbuzu ortaya çıktı. Gencebay, MESAM üyelerine toplantı başına ödenen parayı almadığını söylemişti.

Haftasonu verdiği röportajda, MESAM’daki üyelere toplantı başına ödenen 'huzur hakkı' parasını almadığını söyleyen Orhan Gencabay'a ödenen paranın makbuzu ortaya çıktı

MESAM Genel Kurulu'na dair Arif Sağ’a yönelik sert suçlamalarda bulunan Orhan Gencebay “Bu genel kurulu kimse kazanmamıştır. Burada sahtecilik vardır. Belki hapislik bir durum bile olabilir, bilemiyorum. Bu kadar ciddi durum. Ülkemiz böyle saçmalıklarla muhatap olamaz. Bu bir hak cinayeti” demişti. Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’ya verdiği röportajda Gencebay ayrıca, MESAM’da üyelere toplantı başına ödenen “huzur hakkı” parasını almadığını iddia etmişti.

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

“(…) MSG’nin, MESAM’ın, MÜYORBİR’in, MÜYAP’ın aslında bu yasa için birlik olması gerekmiyor mu? Halbuki bu kurumlarda sadece koltuk savaşı veriliyor.

- Ben hiçbir zaman bu savaşın içinde olmadım. Beni başkan yapmak istediklerinde de kaçtım. Yönetim kurulundan 8-10 yıl önce ayrıldım. Elimden gelen her şeyi yaptım MESAM için. Yıllarca hiçbir huzur hakkı lafı etmeden hizmet vermiş biriyim.

Huzur hakkı almaz mıydınız?

- Hiçbir zaman istemedik. Huzur hakkı almak için buraya gelenlerden ne köy olur ne de kasaba. para için gelmek isteyen çok kişi var, bunlara sinirleniyorum ve üzülüyorum. Bir sanatçının buna ihtiyaç duyması beni üzüyor. Camia bitmiş, sektörümüz çökmüş durumda. (…)”

Odatv Orhangencebay'ın bu sözlerini yalanlayan makbuzu yayınladı. İşte Gencebay'ın 'almadım' dediği huzur hakkının makbuzu;

Fotoğraf: Odatv

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 14:11

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