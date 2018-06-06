Bavyera'da resmi binalara haç asma zorunluluğu

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki resmi binaların girişine haç asma zorunluluğu getirilmesi kararı yoğun tepki topladı.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki resmi dairelerin girişine haç asılmasına dair genelge, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Karar, eyalet ve Almanya düzeyinde tartışmalara yol açmıştı. Muhalefet, haç asma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Bavyera eyalet teşkilatı Başkanı Natascha Kohnen “Kendine güvenen bir eyalet başbakanı hatasını kabul eder ve genelgeyi yürürlükten kaldırır” dedi. Kohnen, Bavyera Başbakanı Markus Söder'in haçı seçim kampanyası için suistimal ettiğini söyledi.

Bavyera Eyalet Parlamentosu'nun Yeşiller Partili Başkan Yardımcısı Ulrikke Gote de yaptığı açıklamada “Haç genelgesinin Anayasaya aykırı” olduğunu öne sürdü ve “Hıristiyan Sosyal Birlik hükümeti de genelgenin uygun olmadığının bilincinde. O nedenle yaptırım ve kontrolleri öngörmeyip istisnalara sığınıyor” dedi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren uygulamadan tiyatro ve müzeler muaf tutuldu. Alman Fikir Özgürlüğü Federasyonu genelgenin kaldırılması için yasal yollara başvurmayı düşündüklerini duyurdu. Haç genelgesi, Eyalet Başbakanı Markus Söder'in girişimi üzerine 24 Nisan'da Bavyera eyalet parlamentosunda kabul edilmişti. Başbakanın kararı Alman kiliselerinde de tartışmalara yol açtı. Eyalet Başbakanının genelge karşıtlarıyla görüşmeye hazır olduğu açıklandı. Bu amaçla ay içerisinde dini cemaatler, bilim ve sanat dünyasından önde gelenlerin katılımıyla "değerler, kimlik ve kültür" konulu bir yuvarlak masa toplantısı yapılacağı açıklandı. (Köln/EVRENSEL)

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