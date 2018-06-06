NATO: ABD'nin Menbic kararını memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'Türkiye ve ABD'nin Menbic'de yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum' dedi.

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Türkiye ve ABD'nin Menbic'de yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "iki ülkenin Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu" söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti. Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Menbic konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbic'de yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu. Stoltenberg, "terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini" kaydetti. (Brüksel/AA)

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