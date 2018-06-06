Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakim karşısında

Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi tahliye talep edildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencilere “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diye tepki gösterdikleri için haklarında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açılan 14’ü tutuklu 22 öğrenci hakim karşısına çıktı.

ERDOĞAN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan 14’ü tutuklu 22 öğrencinin ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, 22 öğrencinin tamamı ve avukatları hazır bulundu. Öğrencilerin aileleri, akademisyenler, ve yabancı heyetlerin yanı sıra HDP Milletvekili Hüda Kaya, HDP Milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP Milletvekilleri Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP eski Milletvekili Binnaz Toprak, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, Türk Tabipleri Birliği Konsey Başkanı Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi davayı izledi. TSK’nin Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrencilere “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diye tepki gösteren öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterildikten sonra gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün öğrencilerin dosyası, soruşturmayı yürüten savcıdan alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına verilmişti.

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SALONUNDAKİ YER SIKINTISI GERGİNLİK YARATTI

Büyük duruşma salonlarının dolu olması sebebiyle 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kendi salonunda yapılan duruşmada fiziksel yetersizlik sebebiyle pek çok kişi ayakta kaldı. Mahkeme başkanı Erdoğan Şimşek, ayakta duruşmayı izleyenlerin çıkmasını istedi ve bu şekilde yargılama yapılamayacağını söyledi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “25 yıllık avukatım. Ayakta da duruşma izlenebilir. Ayakta izlemek duruşma düzenini bozmaz” dedi. CHP Milletvekili Ali Şeker de duruma tepki gösterince mahkeme başkanı Şimşek, “Siz kimsiniz? Sıfatınız nedir? Burayı germeye mi geldiniz?” diye tepki gösterdi. CHP’li Şeker, “Ben vekil sıfatıyla konuşuyorum. Çocukların adil yargılanıp yargılanmadığını gözlemeye geldim” dedi. Mahkeme başkanı Şimşek, duruşma düzeni sağlanıncaya kadar heyetiyle birlikte salondan ayrıldı.

ÖĞRENCİLER SAVUNMA YAPTI

Dosya kapsamı ve sanık sayısının fazlalığı sebebiyle duruşma SEGBİS ile kaydedildi. Duruşma tutuklu yargılanan Agah Suat Atay’ın savunmasıyla başladı. Mahkeme başkanı Şimşek, Atay hakkındaki suçlamayı kısaca özetledi. Atay, suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay günü yaşananları anlattı. Olay günü saat 15.00’da Kuzey Kampüs’te dersi olduğunu ve derse gitmek için Piramit diye tabir edilen bölgeden geçmesi gerektiğini aktardı. Atay, “Okulda piramit denilen bölgeden geçerken keşmekeş gördüm. Ne oluyor diye bakayım dedim. Etraftaki insanlara neler oluyor diye sordum dekan ve sivil polisler vardı bir masa vardı ortada ve masa izinsiz konmuş kaldırmaya çalışıyorlardı. Ben de olayları izlemeye başladım. Alkış slogan ve eyleem olduğuna dair beni düşündüren bir şey yoktu. Ben de izledim. Karşı tarafı göstererek bir şeyler söylediğim iddia ediliyor. Dekan ‘Neden kalabalık yapıyorsunuz’ demişti, ben de ‘İzliyoruz’ dedim. Sonra kalabalık dağılırken ben de dersime gittim. Pankart döviz bunların hepsini olaydan sonra sosyal medyadan öğrendim. Ben gittiğimde slogan atılmıyordu. Afiş yoktu” dedi.

Tutuklu Berke Aydoğan, “Felsefe 4. sınıf öğrencisiyim. Suçlamayı kabul etmiyorum. O gün dersten çıkıp kütüphaneye gittim. Daha sonra dışarı çıktım kalabalığı gördüm. İzinsiz bir şekilde açılan masayla ilgili sorun olduğunu anladım. Gerginliği izlerken öğrenci işleri dekanı Zeynep Uysal geldi, hem izinsiz masanın kaldırılması hem de gerginliğin sonlanması için çabaladı. Sonra gerginlik bitti, ben de kütüphaneye geri döndüm. Pankart, döviz ya da slogana şahit olmadım” dedi.

Tutuklu Şükran Yaren Tuncer, “Olay günü 13.30’da dersten çıkıp yemekhaneye geçtim. Daha sonra kantine geçtim orada bir masa gördüm. Tekrar kütüphaneye giderken yürüyen grup gördüm. ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ sloganı atıyorlardı. Onlarla beraber yürüdüm. Sonra masanın oraya gidildi. Dekan masanın izinsiz olduğunu söyledikten sonra güvenlik ve 2 sivil polis kaldırdı masayı. Ardından ben kütüphaneye geri döndüm. ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ evrensel sloganlar, dünyanın her yerinde başka dillerde de söylenen evrensel sloganlar. Pankartı arkadan gördüm, ne yazdığını bilmiyordum. Bu iki slogan dışında slogan atmadım. Darbedilerek alındığım için emniyeteki ifademde eksikler var, şimdiki savunmam esas alınsın” dedi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA: 70 BİN ÖĞRENCİYE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ

Duruşma öncesi Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, aileler, tutuklu öğrencilere özgürlük talep etti.

Ortak açıklamada ve Boğaziçi Öğrencileri adına yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “komünistlere okuma hakkı vermeyeceğiz” diyerek öğrencileri hedef gösterdiği belirtildi. Ortak açıklamada “Eğitim hakkı elinden alınan 70 bin öğrenciye özgürlük ve adalet istemek için buradayız. Bağımsız, özgür, demokratik üniversite hakkımızın elimizden alınmaya çalışılmasından, akademiye, kültürel, sanatsal faaliyetlere yaptığınız saldırılardan sıkıldı. KHK’lerinize, OHAL’inize, kayyımlarınıza, baskılarınıza, tutuklamalarınıza ‘Tamam’ diyoruz.” denildi. Açıklamanın ardından söz alanlar tahliye taleplerini yineledi.

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Deniz Yılmaz'ın babası Bülent Yılmaz: Biz bugün aileler olarak buraya bu eğitim hakkımızı tekrar teslim almaya geldik. Akademik özgürlükleri savunmak, bizce aslında demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır, özgürlükleri savunmaktır, kardeşliği savunmaktır. Tutuklu bulunan çocuklar, öğrenciler ve yargılanan arkadaşları sadece barış, özgürlük, eğitim ve öğrenim hakkı demişlerdir. Şimdi onların biran önce bu yargı kıskacından kurtulmaları gerekiyor.

Akademisyen Prof. Dr .Binnaz Toprak: Boğaziçi bütün öğrencilere özgürlük veren, özgürlük tanıyan bir üniversitedir. Boğaziçi'den her zaman öğrencilerin farklı fikirleri olmuştur. Burada diyorlar ki eğitim hakkı gasbedilemez. Benim bulunduğum yıllar boyunca başörtülü öğrenciler için bizler aynı şeyi söyledik. Hiçbir başörtülü öğrencinin başörtülü diye Boğaziçi'den uzaklaştırılmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nden elinizi çekin, öğrencilerimizin üzerinden elinizi çekin.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Bu zulüm ve zindan iktidarına ayın 24’ünde son vereceğiz. Son iki yılda parlamentodan daha çok burada oldum, bu meydandaki açıklamalar demokrasi mücadelesinin hafızası olacaktır. Bu düzene son vereceğiz.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Bu çocuklar bir an önce beraat etmeli ve derslerinin başına dönmeli. Barış diyen herkesi düşman belleyen iktidar anlayışı bu ülkeye huzur getirmeyecek.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok: Sorgulamayan bir toplum yaratmak istiyorlar. Bunun için üniversiteleri öğrencileri hedef alıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

HDP Milletvekili Adayı Oya Ersoy: Hiçbir iktidar üniversitelerin mücadelesini engelleyemedi bu da engelleyemeyecek. Aklın bilimin ülkesini kurmak için 24’ünde birlikle tamamlayalım diyoruz.

HDP Milletvekili Adayı Erkan Baş: Onların istediği üniversite öğrencilerinin emekçilere halka karşı sorumluluklarını unutmaları, üniversite öğrencilerinin bu ülkenin özgürlük mücadelesinde yerini almamasıdır. Ama bunu başaramayacaklar.

HDP Milletvekili Adayı Ahmet Şık: Neden savaşı kutsadıklarını barıştan neden bu kadar korktuklarını biliyoruz; kurdukları suç düzeni devam etsin diye. O suç düzenini yöneten mafya saltanatı yerinde kalsın diye savaşıyorlar. Ama kuşkum yok bu ülkeye barış, demokrasi, özgürlük gelecek. Yaşasın hürriyet.

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