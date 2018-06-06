Seçim Günlüğü (6 Haziran 2018)- Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

DEMİRTAŞ SEÇİM MİTİNGİ DÜZENLEDİ

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya araçlarından miting yaptı. Eşi Başak Demirtaş'ı telefonla arayan Demirtaş, ailesinin de toplandığı salona telefonla seslenip seçimlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

Selahattin Demirtaş HDP'nin sosyal medya araçlarından miting yaptı HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya araçlarından ailesine ve yurttaşlara seslendi.

CHP, SEÇİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK SALDIRILARA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Seçim afişleri ve flamaları koparılan, seçim araçları saldırıya uğrayan CHP, suç duyurusunda bulundu. Yetkilileri göreve çağıran Canan Kaftancıoğlu 'Saldırıların devam etmesi halinde biz de kendi önlemlerimizi alacak ve misliyle karşılık vereceğiz' dedi.

Seçim çalışmalarına saldırılan CHP’den suç duyurusu İstanbul’un birçok ilçesinde seçim afişleri ve flamaları koparılan, seçim araçları saldırıya uğrayan CHP, emniyete suç duyurusunda bulundu.

TIMES: ERDOĞAN'IN OYUNU ARTTIRMASI HEFİYLE TÜRKİYE IRAK KÜRDİSTAN BÖLGESİ'NDE OPERASYON DÜZENLEYECEK

Times, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi desteğini artırma umudu" diye tanımladığı bir hamleyle Türkiye'nin "Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki Kürt milislere saldırmaya hazırlandığını" yazdı. Gazetenin İstanbul Muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Türk Ordusu'nun neredeyse her gün yaptığı hava saldırılarıyla bölgedeki PKK'lileri sürerek Dohuk'un kuzeyindeki bölgede ileri karakollar kurduğu ifade edildi.

Times: Türkiye Irak Kürdistan Bölgesi'nde saldırıya hazırlanıyor Times, 'Erdoğan'ın seçimlerde desteğini artırma umuduyla' Türkiye'nin 'Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki Kürt milislere saldırmaya hazırlandığını' yazdı.

İYİ PARTİLİLER MEDYA AMBARGOSUNU PROTESTO ETTİ

Yaklaşık 1000 İYİ Partili, CNN Türk'ün, partileri ve Genel Başkanları Meral Akşener'e uyguladığı ambargoyu protesto etti.

İYİ Partililerden CNN Türk’e ‘ambargo’ protestosu İYİ Partililer CNN Türk ve Kanal D binaları önünde Meral Akşener'in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletti.

TEMELLİ: HDP MECLİSE DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK

Urfa’da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "HDP meclise 180 vekille dönecek. O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.

Temelli: O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak Urfa’ya giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'HDP meclise 180 vekille dönecek. O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak' dedi.

AKŞENER: 2. TURA KALACAĞIM

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ikinci tura kalacağına inandığını söyledi.

Akşener: Saha başka bir şey söylüyor, ikinci tura kalacağım Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

MARDİN'DE SEÇİM HDP VE AKP ARASINDA GEÇECEK

HDP’nin 4, AKP’nin 2 milletvekili çıkardığı Mardin'de seçimin nabzını tuttuk. Göstergeler 24 Haziran seçimlerinin de bu iki parti arasında geçeğine işaret ediyor.

Mardin: Eğilimler değişse de seçim HDP ve AKP arasında geçecek HDP’nin 4, AKP’nin 2 milletvekili çıkardığı Mardin'de tuttuğumuz nabızda 24 Haziran seçimlerinin de bu iki parti arasında geçeğini gösteriyor.

'İKTİDARIN DİLİ MUHALEFETE YÖNELİK SALDIRILARI KIŞKIRTIYOR'

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri muhalefetin seçim çalışmalarına yönelik saldırılardan iktidarı sorumlu tutuyor.

'Muhalefetin seçim çalışmasına saldırıları iktidarın dili kışkırtıyor' 24 Haziran'a giderken muhalefete yönelik baskı ve saldırılar arttı. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri iktidarı sorumlu tutuyor.

KAYSERİ'DE SEÇİMİN NABZI: NEDEN AKP'DEN BAŞKASI YÖNETEMESİN?

Evrensel muhabirleri ‘AKP’nin kalesi’ denilen Kayseri’de seçimin nabzını tuttu.

Kayseri: AKP’den başkası yönetemez sanıyoruz, niye yönetemesin? Evrensel muhabirleri ‘AKP’nin kalesi’ denilen Kayseri’de seçimin nabzını tuttu.

ÇARE İŞÇİ SINIFININ SİYASETE MÜDAHALESİNDE

Seçim çalışmaları kapsamında işçi toplantıları düzenliyen EMEP, İiçileri örgütlenmeye, siyasete müdahale etmeye ve ‘tek adamı engellemek’ için HDP’ye oy vermeye çağırıyor.

EMEP seçim çalışmasından: Çare işçi sınıfının siyasete müdahalesinde EMEP seçim çalışmaları kapsamında işçi toplantıları düzenliyor. İşçileri EMEP’te örgütlenmeye, ‘tek adamı engellemek’ için HDP’ye oy vermeye çağırıyor

HAKKARİ'DE KONUŞAN YILDIRIM: BENİM GEÇMİŞİM DE KÜRT

Hakkari'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Benim de geçmişim Kürt” diyerek inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini iddia etti.

Başbakan Binali Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt Hakkari'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Benim de geçmişim Kürt” diyerek inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini iddia etti

SEÇİM KAMPANYALARINI MENBİC VE KANDİLDEN YÜRÜTMEK İSTİYORLAR

Seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde halkla buluşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AKP Hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbic’e ve Kandil’e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbic ve Kandil’den yapmaya çalışıyor. Fırat’ın doğusuna savaş açarak, Fırat’ın batısına huzurun gelmeyeceğini bilmeyecek kadar siyasetten yoksunlar. Bu halk yıllardır bu acıyı yaşarken hep barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, kardeşliği ve insan haklarını savundu. Biz barış dedikçe onlar savaşta ısrar ettiler, biz demokrasi dedikçe onlar faşizmde ısrar ettiler. Biz adalet dedikçe onlar gözaltı ve tutuklamalara devam ettiler" dedi.

Buldan: Seçim kampanyalarını Menbiç ve Kandil'de yürütmek istiyorlar HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır Silvan’da halkla buluştu.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Partilerin standlarını kurduğu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yurttaşlara seçim güvenliği hakkında ne düşündüklerini sorduk. Ağırlıklı eğilim seçimlerde şaibe olabileceği ve halkın oylarına sahip çıkması gerektiği yönünde.