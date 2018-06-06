Meltem Akyol: AKP’ye ‘ama’lı oy verecek ciddi bir kitle var

Evrensel Gazetesi Editörü Meltem Akyol Seçim Özel’e konuk oldu. 24 Haziran’a ilişkin sahadan yansıyanları ve emekçiler arasında süren tartışmalara ilişkin gözlemlerini anlatan Akyol, AKP’ye ‘ama’lı oy vereceğini söyleyen ciddi bir kesim olduğunu ve muhalefetin henüz bu kitleyi ikna edemediğini dile getirdi. Akyol’un işçi ve emekçi mahallelerinden, semt pazarlarından yapılan haberlere yansıyanlara ilişkin aktardıkları şöyle:

“Vatandaşların önemli bir bölümü erken seçim kararının ekonomideki sıkışmışlıktan kaynaklı alındığını düşünüyor. AKP’ye oy verenlerde bile ‘Seçim tarihi beklenseydi ve erken seçime gidilmeseydi AKP sürdüremezdi’ görüşü var. Aslında vatandaşlar ekonomideki gidişatı da, dış politikadaki sıkışmışlığı da yakından takip ediyor.

Vatandaşlar, sermayenin Türkiye’den kaçışını ekonomideki gidişattan OHAL’e ve demokrasinin olmayışına kadar pek çok meseleyle ilişkilendiriyor.

Kahvelerdeki vatandaşlar özellikle farklı siyasi eğilimden arkadaşlarsa siyaset konuşmamayı tercih ediyor. Bazı kahvelerde siyasi eğilimlere göre masaların da ayrıştığını görüyoruz. Arada masalar arası sataşmaların olduğunu da görüyoruz.

Eyüp’te farklı siyasi eğilimlerin bir arada bulunduğu mahallelerde muhalefete oy verecekler konuşmak istemiyor. Bu kaygı ve güvenlik endişesinden kaynaklı. Adayların kullandığı gerilimli dil, doğrudan sahaya yansıyor.

Vatandaşlar ekonomiyi ‘Şu anda açlıktan ölmüyoruz, ama yaşamıyoruz da’ diye tarif ediyor. Ciddi bir kesim AKP giderse sosyal yardımların da kesileceği korkusuyla AKP’ye oy vereceklerini söylüyor. Çünkü sosyal yardımları AKP’nin lütfu olarak görüyor. Bugün et almak insanlar için uzak ihtimal oldu. Ekonomik durumu görece iyi olanlar et alırken utandıklarını söylüyor.

AKP’den muhalefete ne kadar oy kayacağını gözlemleyemiyoruz. Çünkü muhalefete oy verecek olanlar, vereceklerini söyleyemiyor. ‘FETÖ’ suçlamaları nedeniyle insanlar İYİ Parti’ye oy vereceklerini söylemekten kaçınıyor.

AKP’ye ‘ama’lı oy vereceğini söyleyen ciddi bir kesim var. Muhalefet bu kesimi ikna edebilirse tablo değişir. Ancak henüz ikna edebilmiş değil.

Muhalefet cephesinde herkesin üzerinde uzlaştığı konulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması ve HDP’nin meclise girmesi gerektiği.

Bütün partilerin seçmenlerinin ortaklaştığı tek konu var: Mülteci düşmanlığı. Partilerin söylemleri tabanda mülteci düşmanlığına neden oluyor.” (Evrensel Web TV)

Seçim Günlüğü (6 Haziran 2018)- Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 15:21

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