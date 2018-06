Seçim çalışmalarına saldırılan CHP’den suç duyurusu

İstanbul’un birçok ilçesinde seçim afişleri ve flamaları koparılan, seçim araçları saldırıya uğrayan CHP, emniyete suç duyurusunda bulundu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala iktidarın muhalefet partilerine yönelik şiddete varan baskıları devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde her gün muhalefet partilerinin görevlilerine ya da standlarına fiziki saldırılar yapılıyor. İstanbul’da da önceki gece CHP’nin caddelerde asılı tüm bayrakları bulundukları yerden koparılıp atılırken; Sultanbeyli’de de seyir halindeki bir seçim aracının camına taş atıldı. CHP, İstanbul’un birçok ilçesinde konuyla ilgili emniyete suç duyurusunda bulundu.

Sistematik bir şekilde gerçekleştirilen saldırıları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sert bir açıklamayla kınadı ve yetkilileri göreve çağırdı.

Seçim kampanyası kapsamında İstanbul’un ilçelerinde astıkları bayrakların 4 Haziran gece yarısından sonra bulundukları yerlerden kesildiğini belirten Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Partimize yönelik sistematik bir biçimde gerçekleştirilen bu saldırıya yetkili kurumlar seyirci kaldı. Seçim süreci şu an siyasi partiler arası bir yarış olmaktan çıkmıştır. Her partiye eşit mesafede olması gereken yetkili kurumlar bugün tek bir partinin, tek bir adamın muhalefete karşı kullandığı bir silaha dönüşmüş durumdadır. Devlet gücüyle, devlet olanaklarıyla iktidarını korumak isteyen mafyavari yöntemlere başvuran bir siyasi yapıyla karşı karşıyayız. Devletin tüm kaynaklarını kendi seçim kampanyası için kullanan iktidar sahipleri, muhalefetin sesini kısmak için kamu gücünü kullanmaktan da geri durmamaktadır. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil diğer muhalefet partileri de her gün benzer saldırılara maruz kalıyor. Bu böyle gitmeyecek.”

İktidar mensuplarının mafyavari yöntemlere başvurduklarına dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Muhalefet partilerinin bayraklarının kesilmesi yönünde kamu gücünü de kullanarak talimat verenleri son kez uyarmak istiyoruz:

"Seçim kampanyaları demokratik, adil ve eşit bir ortamda barış içerisinde gerçekleştirilmelidir. Partimize yönelik yapılan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor; suçluların bir an önce yakalanmasını ve yargıya teslim edilmesini istiyoruz. Bu tarihten itibaren İstanbul’da partimize yönelik saldırıların devam etmesi halinde CHP örgütü olarak biz de kendi önlemlerimizi alacak ve misliyle karşılık vereceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 10:58

