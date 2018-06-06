TSK, Irak Kürdistan Bölgesi'ne hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Irak Kürdistan Bölgesi'ne hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak Kürdistan Bölgesi'ne hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

TSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 12:26

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