HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, HDP'nin sosyal medya araçlarından miting yapıyor. Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından vatandaşlara sesleceğini belirterek "Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak" mesajını paylaşmıştı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP 'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada miting yapacağını duyurdu. Demirtaş, mesajında "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Demirtaş bir önceki mesajında "Senin gitme ihtimalin bile bu kadar güzelken, kim bilir gidişin ne muhteşem olacak. Prompter gazisine ulaşana kadar elden ele bir zahmet" yazılı notunu paylaşmıştı.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 11:04

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