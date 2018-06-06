ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: YPG çekileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Menbic konusundaki yol haritasının 'koşullara bağlı bir anlaşma' olduğunun altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, salı günkü basın brifinginde Türkiye ile ABD arasında Menbic konusunda varılan yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğunu söyledi. Nauert ayrıca "Sahadaki gelişmelere göre değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı. YPG’nin yol haritasına ilişkin tepkisini de değerlendiren Nauert, "Onlar adına konuşamam ama gördüğüm kadarıyla yol haritasında öngörüldüğü gibi güçlerini Fırat’ın doğusuna çekeceklerini açıkladılar" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının salı günkü basın brifinginde Sözcü Nauert’e yöneltilen sorular arasında Washington ile Ankara’nın üzerinde anlaştığı Menbic’e ilişkin yol haritası da vardı. Nauert’e "Yol haritası Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin varlığını kabul ettiği anlamına mı geliyor?" diye soruldu. Türkiye’nin neyi kabul edip etmediğini ilişkin yorum yapmayacağını belirten Nauert, "ABD ile Türk hükümeti Menbic bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbic halkı dahil tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz" dedi.

'SAHADAKİ GELİŞMELERE GÖRE DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR'

İki Dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Nauert şunları söyledi:

"Koşullara bağlı demek, sahadaki koşullar değiştikçe bazı şeyler de değişebilir demek. Varılan mutabakat bu konuda devam edecek olan diyaloğun sadece başlangıcı. Taraflar bakanlar ya da yetkililer düzeyinde bu konuları tartışmaya devam edecek. Biz Menbic’de barış ve istikrar istiyoruz. Bu iki tarafın da bağlı olduğu bir hedef. Bunun üzerinde NATO müttefikimiz Türkiye ile birlikte çok çalıştık."

'YPG UNSURLARINI FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKECEK'

YPG’nin de konuya ilişkin bir açıklama yayınladığına işaret eden Nauert, "Bu konudaki soruların adresi YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak istemem ama açıklamalarından anladığım unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler" diye ekledi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 08:47

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