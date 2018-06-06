Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 01:28
Fotoğraf: İYİ Parti
İYİ Partililer'den CNN Türk’e ‘ambargo’ protestosu
06 Haziran 2018 01:26
İYİ Partililer CNN Türk ve Kanal D binaları önünde Meral Akşener'in Habertürk TVde katıldığı programı sinevizyonla duvara yansıtarak izletti.
Yaklaşık 1000 İYİ Partili, CNN Türk'ün, partileri ve Genel Başkanları Meral Akşener'e uyguladığı ambargoyu protesto etti.
Ellerinde meşalelerle televizyon kanallarını protesto eden partililer, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener'in görüntüleri projektör ile duvara yansıttı.
Akşener lehine slogan atan partililer, protestonun ardından olaysız bir şekilde dağıldı. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 01:28
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