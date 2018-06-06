'Çevre sorunlarının çözümüne dair politikalar üretilmeli'

Kocaeli'de çevre ve meslek örgütleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi.

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği'nin (KEYAD) dernek binasında gerçekleştirilen açıklamada milletvekili adaylarına çevre sorunlarına dair politikalar üretmeleri için çağrı yapıldı. KEYAD Başkanı Başkanı Mustafa Tengerek'in okuduğu basın açıklamasında 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne büyük sorunlarla girildiği belirtildi.

KEYAD: ÇEVRE SORUNLARINA DAİR POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ

KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek'in okuduğu basın açıklamasının satır başları şöyle: "İnsanlığa, canlı yaşama ve dünyamıza yararından çok zararı dokunan Emperyalist üretim politikaları ve yöntemleri ile tüketim alışkanlıkları anlayışlarının küresel ısınmaya neden olması, günümüzde çevre sorunun özünü oluşturmaktadır. Kocaeli'nin uzun zamandır sanayinin olumsuz etkilerini yaşadığı bilinmektedir. Sanayinin emisyonları ve ormanların azaltılması sonucu meydana gelen küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklığın yanısıra yağış debisindeki dengesizlik ile sel baskınlarını çok daha sık görmekteyiz. Dünya Çevre Gününde insana, yaşama, doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı herkes ülkemizin eşi benzeri olmayan yeşilliğini, biyolojik zenginliğini, toprak ve su kaynaklarına insanlarımızın doğal yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurda verilen mücadelelere destek vermeye çağırıyoruz.

Yeni bir seçim arifesindeyiz, tüm milletvekili adaylarının başarılar dilerken çevre sorunlarının çözümlerine dair politikalar üretmelerini bekliyoruz."

ÇMO KOCAELİ: 'İNSANIN DOĞAYLA BAĞINI YENİDEN KURMALIYIZ'

TMMOB Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağacı ise yaptığı açıklamada, "İnsanlık, geleceğini tüm canlılarla birlikte yok etme kararlılığını sürdürüyor" dedi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube binasında başkan Sait Ağacı tarafından okunan basın açıklamasının satır başları şöyle: "Ne yazık ki insanlığı doğayla birlikte kendi geleceğini de kurtarabileceği konusunda henüz ikna edebilmiş değiliz. Umarım çok geç kalmayız. İnsanı doğadan koparan, iklimi değiştiren ve ekolojik krizi derinleştiren şey, büyüme saplantısıyla gözü dönmüş, kârdan başka bir hedef gözetmeyen ve her alanda eşitsizliği, adaletsizliği körükleyen endüstriyalist sistemdir. Bugün bizler ekolojik krizden cinsiyet eşitsizliğine, yoksulluktan savaşlara kadar aşırı tüketime dayalı endüstriyel kapitalizmin derinleştirdiği tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için

mücadele ediyor, çevre meselesi diye küçümsenen ve siyasetin ilgi alanından çıkarılmaya çalışılan bu sorunların aslında bir sistem sorunu olduğunu vurguluyoruz.

İnsanın doğayla bağını yeniden kurmayı amaçlayan yeşil mücadeleleri geliştirerek, dünyayı değiştirmeye bugünden başlayabiliriz. Yeşil ekonomi eylemleriyle yıkıcı kalkınma anlayışını reddetmeli, ekonomik büyümeye değil sürdürülebilirliğe dayalı bir ekonomik sistemi, aşırı tüketime karşı enerji tasarrufunu, enerjiyi az ve verimli kullanacak sistemlere, yenilenebilir enerji

kaynaklarına, rüzgara ve güneşe dayalı enerji politikalarını savunmalıyız. GDO’suz, kimyasal zehirlerin kullanılmadığı, küçük çiftçilerin desteklendiği, doğanın korunduğu,

ekolojik tarım politikalarının gıda sorununun tek çözümü olduğuna herkesi ikna etmeliyiz. Ulaşım politikalarında toplu taşımaya, bisiklete ve yaya yollarına ağırlık vermeli, tüketim kültürünün en büyük körükleyicisi olan otomobil bağımlılığını alt etmeliyiz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil ekonomi politikalarını uygulamanın, bu politikalarla işsizliğe ve yoksulluğa karşı da kesin çözümler geliştirmenin mümkün olduğunu unutmamalıyız." (Kocaeli/EVRENSEL)

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