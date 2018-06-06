Temelli: O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak

Urfa’ya giden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'HDP meclise 180 vekille dönecek. O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak' dedi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Siverek ve Viranşehir’in ardından geldiği Urfa’da Karaköprü'deki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde coşkulu bir şekilde karşılandı. Burada toplanan yurttaşlara ilk seslenen Milletvekili adayı Ömer Öcalan, Urfa'da iktidarın sallandığını belirtti. Öcalan, "Biz provokasyonlara karşı baş eğmeyeceğiz ve barış demeye devam edeceğiz. Kardeşliği, özgür, eşit, ortak yaşamı birlikte getireceğiz. Araplar, aşiretler HDP evinizdir. Gelin ülkeyi birlikte Erdoğan'ın taşıdığı uçurumdan alalım" dedi.



Milletvekili adayı Aliye Kızıldamar da, kutlu yürüyüşe büyüyerek devam ettiklerini ifade ederken "Gördük ki Urfalıların adresi HDP'dir” diye konuştu.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Partilerine dönük saldırı ve yönelimleri eleştiren Sezai Temelli, AKP’nin de anlatacak bir şeyi olmadığı için kendileriyle uğraştığını belirtti. 16 yılı anlatamadıkları için HDP'ye iftira attıklarını söyleyen Temelli, şöyle konuştu: "24 Haziran'da sandıkta cevap vereceğiz. Seçim güvenliği demokrasinin gereğidir, ancak onlar seçim güvensizliği için çalışıyor. Biliyorlar ki artık gitme vakti geldi. Sandıkları halktan kaçırıyorlar, nereye götürseniz geleceğiz ve oyumuzu kullanacağız."

Başbakan Binali Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

BAŞBAKANA ‘KÜRTLÜK’ TEPKİSİ

Emniyet müdürleri ve valilerin AKP propaganda çalışması yürüttüğünü söyleyen Temelli, "Suç işliyorlar. O zaman hepiniz o sandığa gömüleceksiniz. İktidara gelince hesap soracağız. HDP'ye çalabileceklerinden daha fazla oy vereceğiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ı "Başbakanlıkta çalışan" biri olarak niteleyen Temelli, "Kürt illerini geziyor. 'Bende Kürt kökenliyim' diyor. Kürt kökenli olunmaz, Kürt olunur, bilmiyor. 3 yıldır savaş, zulüm politikası yürütüyorlar. Şimdi 'Kürt kardeşlerim' diyor. Biz böyle kardeşlik istemiyoruz. Hakkari, Van, Diyarbakır'ı gezerken o kurt işareti yapanı yanında gezdirsene" dedi.

‘HDP MECLİSE 180 VEKİLLE DÖNECEK’

Önlerine konan barajın faşizmin barajı olduğunu ve yıkacaklarını dile getiren Temelli, "HDP meclise 180 vekille dönecek. O diktatöryal hevesleri kursaklarında kalacak. 16 yıldır haklarımız gasp ediyorlar. Yetmezmiş gibi seçim arifesinde de seçme ve seçilme hakkımızı gasp ediyorlar. Demirtaş'ın içerde tutulması hepimizin haklarının gaspıdır" diye konuştu. Urfa'nın Türkiye'yi doyurabilecek coğrafyası olmasına rağmen kendisinin aç kaldığını söyleyen Temelli, "Urfa eğitimde de 78'inci sıradadır. Çocuklarımızın geleceği karartılmış" dedi.

ERDOĞAN’A DİPLOMA GÖNDERMESİ: ALSA ALSA SİZDEN TASDİKNAME ALIR

HDP'nin sürpriz yapmayı sevdiğini söyleyen Temelli, "24 Haziran'da seni baraj altında bırakırsak çok da şaşırma" derken Erdoğan'ın Diyarbakır'daki saat kulesi gafını ve döneminde yapılmamış eserleri hatırlatıp "Artık aklı karışmış, istese de diploma alamaz. Alsa alsa sizden tasdikname alır" dedi. Temelli, "Taş olacağız, Demirtaş olacağız, başınıza düşüp barajı yıkacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.



Temelli, bu geceyi Urfa'da geçirip yarın sabahtan Adıyaman'a geçecek. (Urfa/MA)

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