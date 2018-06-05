Çevre günü etkinliğinde mücadele çağrısı 

İzmir'de de çevre ve meslek örgütleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ortak bir etkinlik düzenledi.

İzmir'e Sahip Çık Platformu, EGEÇEP, TMMOB İKK ve Konak Kent Konseyi tarafından düzenlenen yürüyüş ve forumda ekolojik yıkıma karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Alsancak ÖSYM önünde başlayan yürüyüşte 'Kentte Ekolojik Yıkıma Karşı ve Talana Karşı Dayanışma Var, Direniş Var' pankartı açılırken 'Doğama Çevreme Irmağıma Dokunma', 'Sökedeki Balıklar Yalnız Değildir' ve sloganları atıldı.'Gökdelenler Yıkılsın Yerine Park Yapılsın', 'Rüzgar Yaşamdan Yana Essin' ve Rant Doğayı Öldürür' yazan dövizler taşındı. Yürüyüşe CHP, HDP ve İyi Parti vekil adayları da katıldı.

Alsancak İskelesi önünde biten yürüyüşün ardından kurumlar adına Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helin İnay Kınay ortak açıklamayı okudu. Kınay "Uzun yıllardır egemen kılınan ve çağdaş. katılımcı demokrasi ile hiçbir ortak noktası olmayan yönetim anlayışı nedeniyle ülkemizin su kaynaklan,topraklan,havası kirletilmiş, doğal varlıklar, orman alanlar talan, tarihi zenginliklerimiz tahrip edilmiş, kentsel dönüşüm süreçleriyle kent yoksullar yerlerinden edilmiştir" dedi.

Mücadele etme çağrısı yapan Kınay şunları söyledi "Bu kentte ekolojik yıkıma karşı dayanışma var diyoruz.. Bu süreçte taraf olduğumuzu: yaşamın ve kamu yararı tarafında olduğumuzu yurttaşlarımızın esenliği ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı: Örgütlü birliğimizi güçlendirerek. ülkemizi adalet, eşitlik, barış ve bilim temelinde yeniden kurmak, insanımıza, doğamıza, yaşamımın sahip çıkma inancımız ve kararlılığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz".

Açıklamanın ardından İzmir ve Aydın'ın çeşitli noktalarından çevre mücadelesi vermiş insanların katılımıyla ortak forum düzenlendi. Forumda konuşulanlar üzerinden ortak sonuç metni hazırlanacak. (İzmir/EVRENSEL)

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