Göç idaresinden mültecilere insanlık dışı muamele

Yunanistan'a geçmek isterken alıkonulan yüzlerce Suriyeli mülteci elleri kelepçeli şekilde Urfa'daki mülteci kampına gönderildi.

Metehan UD

İzmir

Ege’den Yunanistan'a geçmeye çalışırken alıkonulan Suriyeli mülteciler, İzmir'den Urfa'daki kamplara yollanıyor. Suriyeli mültecilere suçlu muamelesinde bulunan Göç İdaresi yetkileri mültecileri otobüslerin içinde kelepçeli yolculuk ettirdi. Gazetemize ulaşan mülteciler otobüs içinde olmalarına rağmen kelepçelendiklerini ve sınır dışı edilme endişesi içinde olduklarını dile getirdi.

Suriye'de devam eden belirsizlik ve ekonomik yıkımın etkisiyle birlikte havaların ısınmasıyla da Ege Denizi’nden Yunanistan'a geçişlerde sayılar da artmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın verilerine göre ilk beş ayda 10 bine yakın mülteci sınırı geçmeye çalışırken alıkonuldu. Haziran ayının ilk beş gününde ise 362 mülteci aynı şekilde engellendi.

Geçiş esnasında gözaltına alınan Suriyeli mülteciler bugün İzmir'den Şanlıurfa'daki mülteci kampına gönderilmek için otobüslere bindirildiler. Çok sayıda çocuğun da olduğu otobüslerdeki mültecilerin sayısının 300-400 civarında olduğu tahmin ediliyor.

SURİYELİ MÜLTECİLER SINIR DIŞI MI EDİLECEK?

Gazetemize ulaşan Suriyeli bir mülteci, sınır dışı edilme endişesi içinde olduklarını dile getirdi. Bebek yaşındakiler dışında otobüsteki herkesin kelepçeli bir şekilde saatlerce yolculuk ettiğini dile getiren Suriyeli mülteciler, yetkililerin kendilerine açıklama yapmadığını dile getirdiler. Bu geceyi Urfa'daki bir kampta geçireceklerini belirten mülteciler sınır dışı edilme endişesi taşıdıklarını dile getirdiler.

'NE YEMEK VERİYORLAR NE DE SU'

Mülteciler “Saatlerdir otobüsteyiz. Bize suçlu gibi davranıyorlar. Genç yaşlı demeden herkesi kelepçelediler. Otobüslere koltuk sayısının üzerinde insan aldılar. Çocuklarımız yerlerde ya da kucağımızda yatıyor. Ne ekmek veriyorlar, ne su... Ne aşağıya indiriyorlar ne de tuvalete gitmemize izin veriyorlar. Bize, sınır dışı edebileceklerini söylediler. Biz tekrardan Suriye'ye dönmek istemiyoruz. Orada bir yaşam kalmadı bize. Elimizde ne varsa sattık Avrupa'ya geçebilmek için” dediler.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 22:10

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