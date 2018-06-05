5 Haziran Diyarbakır Katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Büyük insanlık” mitingine yönelik bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için anma düzenlendi. Anmaya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP milletvekili adayları ve partililer ile birlikte, bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri ile yaralananlar Rıza Özden, Veysi Akbulut ve Mehmet Şirin Akbulut katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı anmada, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

‘HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK’

Anmada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bombalı saldırının Kürt halkının acı tarihinin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Diyarbakır’da patlayan iki bombanın ardında bırakan acı yüklü bir günde yine sizlerle bir aradayız. Diyarbakır tarihi acılarla doludur, faili meçhul cinayetler ve yargısız infazlar tarihlerle doludur. Zaman zaman özellikle karanlık güçler tarafından gerçekleştirilmek istenen toplu katliamlara da tanıklık etmiştir. 5 Haziran tarihi de bunlardan biridir. 3 yıl önce burada gerçekleşen saldırıda 5 arkadaşımızın yaşamını yitirmesi, 400 insanımızın yaralandığı, hepimizin hafızalarından silinmeyecek görüntülere tanıklık etti” diye konuştu.

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‘TÜRKİYE TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ’

5 Haziran 2015’te İstasyon Meydanı’nda can pazarının yaşandığını dile getiren Buldan, “İnsanlar katliamdan kurtulmak isterken, hastanelere gitmek isterken, güvenlik güçlerinin saldırılarına maruz kaldı. TOMA’lar sular sıktı, joplar insanların belinde parçalandı. Kurtarılmak istenen insanlara bile müdahale edildi. O katliam Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti. O cinayeti işleyen şahıs yakalanmadığı gibi, devamında gelen katliamların da bir göstergesi oldu, arkasından Suruç ve Ankara katliamları geldi. Türkiye’de bir kez daha insanlar yaşamını yitirdi” dedi.

‘BOMBALAR ADALETİ SEKTEYE UĞRATTI’

5 Haziran’da bombalı saldırıyı düzenlenenlerin yakalanmamasının devamında Suruç ve Ankara katliamlarının gerçekleştirilmesine yol açtığını belirten Buldan, şunları söyledi: “Buraya toplanan insanların tek talebi vardı. Bu ülkeye kardeşliği, özgürlüğü hakim kılmak istediler. Buradan yükselecek olan ses barış, adalet, bir arada yaşam talebiydi. Bombalar sadece insanların canını almakla yetinmedi. Adaleti, barışı ve özgürlüğü sekteye uğrattı. O tarihten bugüne kadar Türkiye’de barışı talep edenler, ya toplu katliamlardan geçirildi, ya da tutuklandılar. Bugün hala cezaevinde barışı talep eden insanlar var. Ancak Türkiye’de ki zihniyetin vereceği cevap cezaevi ya da insanların canına mal olmak oldu.”

‘AKP’NİN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN HESAP GÜNÜ 24 HAZİRAN’

“Bu zihniyetin mutlaka değişmesi gerekiyor” diyen Buldan, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“24 Haziran seçimleri bu karanlık tarihten hesap sorma tarihi olacaktır. Bizler geçmişimizi hafızamızdan asla silemeyiz. Ödediğimiz bedelleri asla unutmayız. 24 Haziran buna bir vesile olacaktır. AKP hükümetinin bu karanlık güçlerle işlemiş olduğu suçların hesap sorma gününün 24 Haziran günü olduğunu belirtmek isteriz. 24 Haziran’da bu zihniyetin aramızdan gitmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu karanlık tarihin altına kim imza attıysa, arkadaşlarımızın yaşamını yitirmesine kim sebep olduysa bizim elimiz onların yakasında olacaktır. Adalet mutlaka bir gün yerini bulacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız.” (MA)

5 Haziran saldırısı 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:36

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