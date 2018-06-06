MÃ¼lteci kadÄ±n: KaÃ§mak iÃ§in yedi kere daÄŸa Ã§Ä±kÄ±p indim

Ankaraâ€™nÄ±n Åžentepe Mahallesiâ€™nde bir grup IraklÄ± kadÄ±nla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k.

Burcu YILDIRIM

Nursel Ä°NALCUK

Ankara

Günlük hayatlarÄ±ndan, hayallerinden, yaÅŸam koÅŸullarÄ±ndan kopartÄ±lÄ±p savaÅŸÄ±n ortasÄ±nda kalan Türkiye’deki mülteci kadÄ±nlar. “Neden geldiler, paramÄ±zÄ± yiyorlar, bedava yaÅŸÄ±yorlar, hep yardÄ±m alÄ±yorlar, biz onlarÄ±n yüzünden iÅŸsiz kalÄ±yoruz”cümleleriyle herkes haklarÄ±nda konuÅŸuyor. Biz de Ankara’nÄ±n Åžentepe Mahallesi’nde bir grup IraklÄ± kadÄ±na sözü verdik. Türkçeleri kÄ±rÄ±k ama yaÅŸamlarÄ±nÄ±n gerçekleri baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± net olan bu kadÄ±nlarÄ±n her biri, her bir gününü ‘Var olma mücadelesi’ ile geçiriyor. KonuÅŸma esnasÄ±nda evlerini, mahallelerini hayal ediyorlar ve bir an önce savaÅŸÄ±n bitmesi umuduyla yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ancak ölünce unutacaklarÄ±nÄ± söylüyorlar.

Kentsel dönüÅŸümü yaÅŸayan yerlerden Åžentepe Mahallesi ve sakinleri eskiyle yeni arasÄ±nda yaratÄ±lan somut bir ikilemde. Ekmek ve Gül Dergisi okurumuz Nuray ablanÄ±n evine konuk oluyoruz. Nuray abla, ev sahibi. Üç IraklÄ± aile ise kiracÄ±larÄ±. Çok katlÄ± yüksek ve çÄ±plak apartmanlar arasÄ±nda kalan bu eski üç katlÄ± ev, küçük bahçesi ve koca dut aÄŸacÄ±yla dikkat çekiyor. Ä°çinde yollarÄ±n, yÄ±llarÄ±n, emeÄŸin ve mücadelenin izleri var. Nuray abla, komÅŸularÄ±nÄ± eve davet ediyor “KonuÅŸacaÄŸÄ±z, yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±z” diye. Küçük çocuklarÄ±yla gelen 3 kadÄ±ndan Afra ve Ahlem kardeÅŸ, Necah ise kuzenleri. Ahlem’in, Türkçesi biraz daha iyi ve genellikle o konuÅŸuyor kendisi, akrabalarÄ±, kadÄ±nlar ve ülkesi adÄ±na..

‘30 YILLIK SAVAÅžTA BÖYLESÄ°NÄ° GÖRMEDÄ°K’

Irak’Ä±n 30 yÄ±ldÄ±r savaÅŸta olduÄŸunu ama böylesini görmediklerini söyleyen Ahlem, “Bombalar çok vurdu bizi. Evin içinde oturamÄ±yor, dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamÄ±yorduk. KardeÅŸimin evini ateÅŸe verdiler ve hepsini yaktÄ±lar. Yüzleri kapalÄ± bu insanlar kimdir, nedir hiç bilmiyoruz. EÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ±n hepsini çaldÄ±lar”diyor ve Türkiye’ye geliÅŸlerinin zorunluluklarÄ±ndan bahsediyor. Irak’tan Suriye’ye sonra da Türkiye’ye gelen bu kafile epey de para vermiÅŸ kaçakçÄ±lara.

Orada durumlarÄ±nÄ±n çok iyi olduÄŸunu söyleyen Ahlem, “Evimiz, arabalarÄ±mÄ±z vardÄ±. ÇocuklarÄ±mÄ±z okuluna gidiyordu. Çok baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±lar” derken buraya gelmek için 30 bin dolar para verdiklerini veremeyen akrabalarÄ±nÄ±n ise orada kaldÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Bir süre geçinebilmek için neleri var neleri yok satmÄ±ÅŸlar ama artÄ±k sokaÄŸa dahi çÄ±kamadÄ±klarÄ±nda ve yiyecekleri bittiÄŸinde orayÄ± terk etmek zorunda kalÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n hikayesini anlatÄ±yor, Ahlem.

‘BÄ°Z MUHACÄ°R DERÄ°Z’

SavaÅŸtan ve Ä°ÅžID saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaçmak için Suriye’ye gittiklerini dört ay kaldÄ±ktan sonra orada da savaÅŸ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ahlem, “O yüzden kalkÄ±p Türkiye’ye geldik” diyor. Bu halde bile kendi geliÅŸlerinin çok kolay olduÄŸunu söyleyen Ahlem, burada ise hiç kabullenilmediklerini söylüyor. Bütün bunlarÄ± yaÅŸamasak biz de gelmezdik ki diyen Ahlem, “Biz Türkiye’den gelenlerle orada her ÅŸeyimizi paylaÅŸÄ±rdÄ±k. BaÅŸka yerden gelenlere bizim dilimizde ‘muhacir’ derdik. Sizin dilinizde ise yabancÄ±”diye ekliyor.

SavaÅŸa kadar hayatÄ±mÄ±z yolundaydÄ± diyen Ahlem sÄ±k sÄ±k sesli düÅŸünüyor, “Evime ne oldu, EÅŸyalarÄ±ma ne oldu”? KocasÄ±nÄ±n elektronik aletlerinin tamir edildiÄŸi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve günlük olarak 40 lira ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ahlem, “KimliÄŸimizi yeni aldÄ±k. Sonra kimlik olunca çocuklarÄ± okula yazdÄ±ralÄ±m dedik ama ‘ikinci dönem olduÄŸu için geç oldu seneye baÅŸlasÄ±n’ dediler” diyor. Hastaneye ise gitmekte sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± iletiyor.

KIZ ERKEK KARIÅžIK OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N OKULA GÖNDERÄ°LMEMÄ°Åž

Aradan geçen iki yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan kimlik alÄ±p okula baÅŸvurma ÅŸansÄ±nÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Sadra, elde edemiyor. Sadra sonradan yanÄ±mÄ±za geldiÄŸinde düzgün ve akÄ±cÄ± Türkçesiyle “Okumak çok istiyorum. Orada derslerim iyiydi. ÖÄŸretmenlerim beni beÄŸeniyordu. KardeÅŸlerimle aynÄ± okula gidiyorduk ve baÅŸarÄ±lÄ±ydÄ±k. Burada kÄ±z, erkek karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu için babam okula gitmeme izin vermedi. Ben de korkuyorum zaten, bize kötü davranÄ±yorlar. Ama ben imkanÄ±m olsa okumak isterim” diye bir anda anlatÄ±verdi.

Erkek kardeÅŸinin bir kaç ay okula gittiÄŸini ama arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kötü davranmasÄ±yla vazgeçtiÄŸini söyleyen Sadra, “Bize neden böyle davranÄ±yorlar, bilmiyorum” dedi.

‘HER YAKALANDIÄžIMDA DAHA FAZLA PARA Ä°STEDÄ°LER’

Türkiye’ye gelirken neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise Afra söze giriyor. “Yedi kere daÄŸa çÄ±ktÄ±m indim kaçmak için. Her yakalandÄ±ÄŸÄ±mda da fazla para aldÄ±lar.. Bir sürü çocuk yollarda öldü. Bize ateÅŸ ediyorlardÄ± ki ‘Gelmeyin’ diye. DAÄ°Åž bizi bir kere tuttu. Türkmen olduÄŸumuzu söyledik ve yola devam ettik. AltÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±, paralarÄ±mÄ±zÄ± vere vere geldik” diye konuÅŸtu.

Devletin bilinenin aksine kendilerine para yardÄ±mÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorularÄ±mÄ±za verdiÄŸi cevaplarla anlatan bu kadÄ±nlar yolculuÄŸun, savaÅŸÄ±n ve kadÄ±n olmanÄ±n verdiÄŸi yükü sÄ±rtlarÄ±nda fazlasÄ±yla yaÅŸÄ±yor. Ama gitmeyi kafaya koyduktan sonra yedi kere daÄŸa çÄ±kÄ±p inen Afra’nÄ±n duruÅŸu da kumasÄ±na “AynÄ± kaderi paylaÅŸÄ±yoruz, benim yoldaÅŸÄ±m” deyip onun elinden tutan tavrÄ± da mülteci kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam mücadelesini ortaya koyuyor.

KUCAÄžINDA KUMASININ ÇOCUÄžU

Sadece kendisi için kaçakçÄ±lara 25 bin dolar veren Afra, savaÅŸ koÅŸullarÄ±na dayanamayarak her ÅŸeyi bÄ±rakÄ±p Türkiye’ye geliyor. 8 çocuÄŸu ve bir de kumasÄ± ile. KucaÄŸÄ±nda kumasÄ±nÄ±n çocuÄŸu var. Kumanla nasÄ±l anlaÅŸÄ±yorsun, sorun yaÅŸamÄ±yor musun sorumuza “AynÄ± kaderi paylaÅŸÄ±yoruz, birbirimize yoldaÅŸ olduk” yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor ve ekliyor, “Kocam diÄŸer karÄ±sÄ±yla orada kaldÄ±, biz yollara düÅŸtük”. Sonra anlatmaya baÅŸlÄ±yor, “Neyimiz var neyimiz yok yollarda gitti. Ä°mkan sunulsa burada çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. Çocuklar çok küçük bir yere bÄ±rakÄ±p çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. BÄ±raksam da burada para istiyorlarmÄ±ÅŸ”.

‘11 YAÅžINDA HAFTALIÄžI YÜZ LÄ°RAYA ÇALIÅžIYOR’

Afra bizimle konuÅŸmaya gelmeden önce aÄŸlamÄ±ÅŸ, sebebi ise elektrik faturasÄ±. 91 lira gelen elektrik faturasÄ±nÄ± nasÄ±l ödeyeceÄŸim bilmiyorum. Belediyeden çocuklarÄ±na verilen yardÄ±mlarla ve bir oÄŸlunun çalÄ±ÅŸmasÄ±yla yetiremediÄŸini söylüyor. Afra’nÄ±n oÄŸlu 11 yaÅŸÄ±nda ve haftalÄ±ÄŸÄ± yüz liraya OSTÄ°M’de çalÄ±ÅŸÄ±yor.

ARTIK DOÄžUM YAPMAK Ä°STEMÄ°YOR

En az iletiÅŸime geçebildiÄŸimiz Necah’Ä±n da beÅŸ oÄŸlu var. ArtÄ±k doÄŸum yapmak istemediÄŸini söylüyor. KocasÄ±, bulaÅŸÄ±kçÄ±da çalÄ±ÅŸÄ±yormuÅŸ ve yine çocuklarÄ±na belediyeden aldÄ±klarÄ± yardÄ±mla geçimlerini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. YanÄ±ma usulca sokulan çocuÄŸunun cinsiyetini soruyorum. ÇocuklarÄ±mÄ±n hepsi erkek” demiÅŸti ama yokluktan kÄ±z çocuÄŸu kÄ±yafetleri giydirmiÅŸ.

www.evrensel.net