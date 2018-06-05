Eğitim emekçilerinin hazırladığı tiyatro oyunu yeniden sahnelerde

Eğitim Sen'li öğretmenler tarafından hazırlanan 'Yine Başladılar Şarkılarına' adlı tiyatro oyunu 7 Haziran'da gösterime giriyor.

Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube tiyatro ekibi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yazar Max Frisch tarafından kaleme alınan “Nun Singen Sie Wieder” orijinal isimli tiyatro oyununu “Yine Başladılar Şarkılarına” uyarlamasıyla sahnelere çıkarıyor.

“Bir ağıt denemesi” olan oyunlarını sahnelemek için hazırlanan Eğitim emekçileri, 4 aylık bir provanın ardından tiyatro oyununa çağrı yaptı.

Haldun Marlalı ve Münip Koruyan tarafından çevrilen oyunun ilk gösterimi 7 Haziran Perşembe günü 20:30’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gösterilecek. İkinci gösterim ise 8 Haziran'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:03

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