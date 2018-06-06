Mardin: EÄŸilimler deÄŸiÅŸse de seÃ§im HDP ve AKP arasÄ±nda geÃ§ecek

HDPâ€™nin 4, AKPâ€™nin 2 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Mardin'de tuttuÄŸumuz nabÄ±zda 24 Haziran seÃ§imlerinin de bu iki parti arasÄ±nda geÃ§eÄŸini gÃ¶steriyor.Â

FÄ±rat TOPAL

Mardin

Bölge illerinde seçimin nabzÄ±nÄ± tutmaya devam ediyoruz. Bu seferki duraÄŸÄ±mÄ±z Mardin. Ramazan ayÄ± olmasÄ±ndan kaynaklÄ± sabah saatlerinin sakin olduÄŸu kentte, partilerin sabah saatlerinde seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± da sakin geçiyor. Yer yer AKP, Ä°yi Parti, HDP’nin seçim araçlarÄ±nÄ±n caddelerde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. SÄ±nav sistemine eleÅŸtirileri olan kimi gençlerin iktidarÄ±n kendilerine yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlardan dolayÄ± ErdoÄŸan’Ä± destekleyeceklerini söylediÄŸi kentte, daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ yaÅŸlÄ±lar ise böyle düÅŸünmüyor. Her millet ve inançtan adaylarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± HDP ise kentte yurttaÅŸlardan olumlu not almÄ±ÅŸ durumda. Son 1 KasÄ±m seçimlerinde HDP’nin 4, AKP’nin 2 milletvekili çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kentte tuttuÄŸumuz nabÄ±zda 24 Haziran seçimlerinin de bu iki parti arasÄ±nda geçeÄŸini gösteriyor.

MADDÄ° YARDIMLAR GENÇLERÄ° ETKÄ°LÄ°YOR

Öncelikle Kürt ve Arap yurttaÅŸlarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu bir mahalle olan SahurkapÄ± Mahallesi’ne gidiyoruz. Mahallede bulunan Babuçsor ParkÄ±’na doÄŸru ilerlerken birkaç gencin parkta oturup muhabbet ettiklerini görünce yanlarÄ±na gidiyoruz. ‘AranÄ±zda seçimde oy kullanacak var mÄ±?’ diye soruyoruz. Emre, “Ben kullanacaÄŸÄ±m hem de ilk oyumu” diyor ve ardÄ±ndan arkadaÅŸÄ± Halil Ä°brahim, “Ben de” diye katÄ±lÄ±yor. Emre ve Halil Ä°brahim, ikisi de 18 yaÅŸÄ±nda ve ilk defa oy kullanacaklar. Emre’ye ilk oyunu hangi taleplerle, kime oy vereceÄŸini soruyoruz. Emre, sÄ±nav sisteminin sürekli deÄŸiÅŸmesinden ÅŸikayetçi olduÄŸunu belirterek, “Her gün sÄ±nav sistemi deÄŸiÅŸiyor. Sabit bir düzen olmasÄ± lazÄ±m, verimli bir eÄŸitim almak istiyoruz” diye eleÅŸtirilerde bulunuyor ancak öÄŸrencilere burs yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için oyunu ErdoÄŸan’a vereceÄŸini söylüyor. Daha sonra Halil Ä°brahim’e soruyoruz. O da sÄ±nav sisteminin sürekli deÄŸiÅŸmesinden dert yanÄ±yor ancak oyunu ErdoÄŸan’a vereceÄŸini belirtiyor. Halil Ä°brahim ise nedenini ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “Ben köyde yaÅŸÄ±yorum, servis bedava bizi alÄ±p götürüyor. ArtÄ±k her ilde üniversite var. GeçmiÅŸle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha iyi bir ülke. DiÄŸer adaylarÄ±n vaatlerini yerine getirebileceÄŸini düÅŸünseydim onlara verirdim oyumu.” Ä°ki genç Mardin’de seçimin AKP ve HDP arasÄ±nda geçeceÄŸini düÅŸünüyor.

YAÅžLILAR: PARA, EKMEK, HUZUR YOK

Sahur Mahallesi’nde dolanmaya devam ediyoruz. Küçük bir bakkalÄ±n önünde oturan 2 yaÅŸlÄ± adama yaklaÅŸÄ±p, selam verdikten sonra gazeteci olduÄŸumuzu belirtikten sonra “Ne soracaksan, çabuk sor. Namaza gideceÄŸiz” diyorlar. Bakkal Sahibi Mehmet Ali’ye, kime, neden oy vereceÄŸini soruyoruz: “Belki Ä°nce’ye veririm, Ä°nce akÄ±llÄ± birine benziyor. Bak, ben 2 defa AKP’ye oy verdim önceki seçimlerde, fakat bu defa yok. Televizyona çÄ±kÄ±p konuÅŸmakla olmuyor. SokaÄŸa çÄ±kÄ±p bir insanlara sorsunlar, ne haldeler? ÇÄ±kÄ±p diyorlar bunu yaptÄ±k, ÅŸunu yaptÄ±k hani nerede? Bir tek fakir mi görmüyor yaptÄ±klarÄ±nÄ±? Bize para yok, ekmek yok, huzur yok o zaman oy da yok” diyor.

‘ARTIK KÜRTLER UYANDI’

Daha sonra Kürtlerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± SaracoÄŸlu Mahallesi’ne doÄŸru yol alÄ±yoruz. Yol kenarÄ±nda bulunan oto yÄ±kama önünden geçerken 50 yaÅŸÄ±ndaki BeÅŸir Belge, bizi ilkin DEDAÅž çalÄ±ÅŸanÄ± sanÄ±yor. YanÄ±na yaklaÅŸÄ±p gazeteci olduÄŸumuzu söylediÄŸimizde, gülümsüyor ve sohbet ediyoruz. Oyunu hangi partiye vereceÄŸini soruyoruz. Belge “Tabii ki oyumu HDP’ye vereceÄŸim. HDP’nin aday listesine bakÄ±yorsun, Alevi’si, Kürt’ü, Laz’Ä±, Çerkes’i tüm kesimler içerisinde yer alÄ±yor. AKP’nin burada çÄ±karacaÄŸÄ± en fazla bir vekil olacak, o da gelip burada Kürtlerin onuruyla oynayacak, yok sayacak seçim zamanÄ± gelip ‘Kürt kardeÅŸlerim’ diyecek, artÄ±k Kürtler uyandÄ± bunlarÄ± yemez. Biz bu ülkede savaÅŸ çÄ±ksÄ±n, insanlar ölsün istemiyoruz. BarÄ±ÅŸ, huzur olsun istiyoruz. SandÄ±ÄŸÄ± Fizan’a da götürseler gidip oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Bunu HDP’yi baraj altÄ±nda bÄ±rakmak için yapÄ±yorlar. Biliyorlar HDP barajÄ± aÅŸÄ±nca, tek adam olamayacak. Sonuç 5’e 1 HDP alÄ±r” diyerek düÅŸüncülerini net olarak açÄ±klÄ±yor.

‘BÖYLE DEMOKRATÄ°K SEÇÄ°M ORTAMI MI OLUR?’

FotoÄŸraf: Abdulvahap Omuzlar (Evrensel)

Belge, konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda yoldan geçen arkadaÅŸÄ±na “hocam” diye seslenerek yanÄ±mÄ±za çaÄŸÄ±rÄ±yor. 66 yaÅŸÄ±ndaki Emekli ÖÄŸretmen Abdulvahap Omuzlar’a seçimleri soruyoruz. Omuzlar, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± eleÅŸtirdikleri için belediye baÅŸkanlarÄ± ve milletvekillerini yargÄ±yÄ± baskÄ±layarak cezaevinde tutulduÄŸu bir süreçte demokratik bir seçim olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Bu ülkede her ÅŸeyi elinizde bulunduracaksÄ±nÄ±z, istediÄŸiniz gibi yöneteceksiniz ve ondan sonra diyeceksiniz ki ‘EÅŸit koÅŸullarda seçime gidiyoruz’ diyeceksiniz. EÄŸer bir genel baÅŸkanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan bir partinin içeride olup da bir kanalda beÅŸ dakikalÄ±k bir konuÅŸmasÄ±nÄ± kendi sesinden duymuyorsa, beÅŸ dakikalÄ±k bir konuÅŸmasÄ±na bile engel konuluyorsa; böyle demokratik seçim ortamÄ± mÄ± olur? Yine de HDP 5’e 1 alÄ±r burada” diyor.

MARDÄ°N’DE UMUDU MHP’DE GÖRÜYOR

FotoÄŸraf: Mehmet Åžah Bingöl (Evrensel)

Mahallede dolaÅŸmaya devam ediyoruz. Bir süre sonra kapalÄ± olan bir kÄ±raathanenin önünde gölgede oturan 3 yurttaÅŸ görüyoruz. Selam verdikten, gazeteci olduÄŸumuzu söylüyoruz. 53 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Åžah Bingöl, söylediÄŸi her ÅŸeyi yazmamÄ±z ÅŸartÄ±yla konuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bingöl, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ErdoÄŸan’Ä± destekleyeceÄŸini fakat oyunu milletvekili seçiminde MHP’ye vereceÄŸini belirtiyor. “CHP, BBP ve HDP’yi sil, en dürüst parti MHP’dir” iddiasÄ±nda bulunan Bingöl, düÅŸüncesini açÄ±klarken kafasÄ±nÄ±n epey karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu dikkat çekiyor. “CHP zaten buradan çÄ±karamaz. HDP’yi destekledik. 80 vekil gönderdi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hiçbir ÅŸey yok, ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti. MHP askerin, polisin, milletin deÄŸerini biliyor. Hem milletçi hem devletçi, hem toprakçÄ±dÄ±r. MHP, burada gelip çalÄ±ÅŸma yapsa vekil bile çÄ±karÄ±r. MHP’ye Türk milliyetçisi diyorlar ama öyle deÄŸil yani tüm milleti kapsayan, ekmek partisidir. MHP, olmasa Yahudiler ile ABD Türkiye’yi zora sokar. MHP’nin tabanÄ± dÄ±ÅŸ güçlerle uÄŸraÅŸÄ±yor ama kimsenin bundan haberi yok. Buraya en çok zarar veren CHP, en büyük yatÄ±rÄ±mÄ± yapan AKP, ama MHP’ye oyumu vereceÄŸim, daha gerçekçi daha samimi çünkü. YatÄ±rÄ±m yapsa yapmasa milletine yalan konuÅŸmaz. AKP’de iyi ama MHP gibi deÄŸil. Burada AKP çÄ±karÄ±r, HDP’de çÄ±karÄ±r burada tabanlarÄ± var” diyor.

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