Fasâ€™ta protestolar: 6. Muhammedâ€™in bir planÄ± var mÄ±?

Fas'ta artan protestolara karÅŸÄ± Kral 6. Muhammed Hirak (Halk Hareketi) tutuklularÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± planlÄ±yor.

Reda ZAIREG

Middle East Eye

Fas’ta aylardÄ±r süren ve giderek artan toplumsal gösteriler ve protestolarla karÅŸÄ±laÅŸan Kral 6. Muhammed tansiyonu düÅŸürmek için yeni bir kart oynamayÄ± düÅŸünüyor: Hirak (Halk Hareketi) tutuklularÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmak.

HaftalardÄ±r artan bir boykot hareketi FaslÄ±larÄ± ürünleri için yüksek fiyatlar isteyen bazÄ± firmalara karÅŸÄ± çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor: Fas Patron Örgütü Eski BaÅŸkanÄ± Miriem Bensalah’Ä±n sahibi olduÄŸu Centrale Laitiere (süt ürünleri) ve Sidi Ali (maden suyu) ÅŸirketleri ile, Kral’a yakÄ±n bir milyarder ve hükümetin önemli koltuklarÄ±nÄ± elinde bulunduran RNI partisinin de lideri olan Aziz Akhannouch’a ait Afriquia (benzin istasyonlarÄ±) ÅŸirketleri buna dahil.

DEVLET VE TOPLUM

Hareketi organize edenler boykotun yüksek süt, maden suyu ve benzin fiyatlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda haklÄ± bir karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ediyor. Boykot böylece kÄ±sa sürede zorlaÅŸan hayat ÅŸartlarÄ±na karÅŸÄ± toplumsal bir harekete dönüÅŸtü. Ä°nterneti kullanan protestocular Twitter ve Facebook’ta fahiÅŸ fiyatlara karÅŸÄ± bilinci artÄ±racak sayfalar oluÅŸturuyorlar.

Ä°steksiz cevaplarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak Fas Hükümeti ilk iÅŸ, boykotun etkisini önemsiz göstermeye ve hareketi kötülemeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Nihayetinde boykotun ciddi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Fakat bu durum boykotun etkisini artÄ±rÄ±p durumu devlet ve toplum arasÄ±nda bir düelloya dönüÅŸtürmüÅŸ görünüyor.

BoykotçularÄ±n ifadeleri aynÄ± zamanda amaçlarÄ±nÄ± da açÄ±klar nitelikte: DüÅŸük fiyatlar, hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, eÅŸitsizliÄŸin ve artan toplumsal uçurumlarÄ±n ortadan kalkmasÄ±.

Hareket zemin kazandÄ±kça protestocularÄ±n istekleri de aynÄ± oranda artmaya devam ediyor. ReklamlarÄ±nÄ±, promosyonlarÄ±nÄ± ve ilanlarÄ±nÄ± artÄ±ran bu üç firmanÄ±n çabalarÄ± ise protestolarÄ± yavaÅŸlatmaya yetmiyor.

Bunun sebeplerinden biri boykot hareketinin ÅŸöyle ya da böyle sadece üç firma ve müÅŸterilerini deÄŸil, devlet ve vatandaÅŸlarÄ± da içine alan biçimde derinden politize olmuÅŸ olmasÄ±. Bu geliÅŸmenin sebebini ÅŸirketler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan söylemde ve her üçünü de savunan hükümetin icraatlarÄ±nda aramak mümkün. Söz gelimi, Centrale Laitiere ÅŸirketinin bir yöneticisi, boykotçularÄ±n vatan haini olduklarÄ±nÄ± söyleyecek kadar ileri gitti.

Boykotun süt ürünleri, maden suyu ve benzinde fiyatlarÄ±n düÅŸmesi yönündeki ana gayesi sabit kalsa da doÄŸasÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda. Devletin iÅŸe müdahil olmasÄ±ndan bu yana, hareket vatandaÅŸlarÄ±n devlete olan güvenlerini yitirmeleriyle daha da ateÅŸlenen bir sosyal itaatsizlik eylemine dönüÅŸmüÅŸ bulunuyor. Bu esnada top artÄ±k hükümetin mahkemelerinde.

KARAR ALMA BELÄ°RSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°

Daha önceki meselelerde olduÄŸu gibi bu problemde de hükümet, sorunu yüksek fiyatlarÄ± inceleyecek bir komisyon kurup dikkatleri gerçek problemlerden uzaklaÅŸtÄ±rarak çözme yoluna gitti.

Bu tür komisyonlarÄ±n bir anda ortaya çÄ±kmasÄ± Fas’taki politik hayatÄ±n olaÄŸan bir parçasÄ±. Saadeddine Othmani’nin 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸbakan olarak atanmasÄ±ndan itibaren acil meseleleri gerçek sonuçlara ulaÅŸma kaygÄ±sÄ± gütmeden inceleyecek bu tür komisyonlar oluÅŸturma adeti hÄ±z kazanmÄ±ÅŸ gözüküyor. Bu durum, Tunuslu Siyaset Bilimci Hamza Meddeb’in tabirini kullanmak gerekirse “Bir iktidar metodu olarak bekleme” taktiÄŸinin bir parçasÄ± gibi gözüküyor.

Meddeb’in söylediÄŸine göre metot ‘DeÄŸiÅŸim ve dönüÅŸüm retoriÄŸini kullanarak gerçek önlemlerin, seçeneklerin veya en azÄ±ndan yeni geliÅŸme vizyonlarÄ±na ya da ufuklarÄ±n önünü açmayacak mekanizmalarÄ±n yürürlüÄŸe konmasÄ± ve hatta her yeri kaplamasÄ±’ esasÄ±na dayanÄ±yor.

‘Bunlar dengeleyici önlemler, erteleme mekanizmalarÄ±, acil durum çözümleri ve sonsuz geçici çözümlerin yenilenmesinden ibaret. DolayÄ±sÄ±yla, toplumun isteklerini bir karar alma belirsizliÄŸinin cenderesi içine almaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramÄ±yorlar.

KRALIN ATALETÄ°

FotoÄŸraf: Kral 6. Muhammed (UN Climate Change/FLICKR)

Kral 6. Muhammed bu boykot hareketine tepki verecek mi? FaslÄ±larÄ±n ümidi en azÄ±ndan bu yönde. Teoride, kralÄ±n hükümetin yetki alanÄ±na giren bir konuyu görmezden gelmesi 0mümkün. Fakat gerçekte hükümet kralÄ±n bu tepkilere cevap için kullanabileceÄŸi yetkilere sahip deÄŸil.

Kral, sokaÄŸÄ±n taleplerine cevap verecek olursa protestolarÄ±n üstesinden gelme gücünü nereden bulacak? EÄŸer mesele 30 Temmuz’daki tahta çÄ±kÄ±ÅŸ yÄ±l dönümü kutlamalarÄ±nÄ± beklemekse, 6. Muhammed’in görüÅŸlerini düzenli olarak yayÄ±mlayan resmi olmayan bir Facebook sayfasÄ±na göre “Sizi memnun eden beni de memnun eder ve sizin sevmediÄŸiniz ÅŸeyler beni rahatsÄ±z eder demek yeterli olmayacak.”

HükümdarÄ±n politik tavÄ±rlarÄ±nÄ±n iki problematik unsuru burada öne çÄ±kÄ±yor. Birincisi tepkilerinin geçici doÄŸasÄ±. Önceden belirlenmiÅŸ bir konuÅŸmalar takvimini takip edip, meselelere aylar sonra müdahil olarak Kral, siyasetteki zamanÄ±nÄ± ikiye katlÄ±yor ve bunu protestolarÄ±n ateÅŸinin sönmesi ümidiyle ayarlanmÄ±ÅŸ bir politik oyuna ve devamlÄ± kendini kanÄ±tlamasÄ± gereken bir politik hakimiyet imtiyazÄ±na kaynak olarak kullanÄ±yor. Ä°ÅŸin kÄ±sasÄ±, gaye bu monarÅŸik takvimi aktüel ve hÄ±zlÄ± sosyal takvimin üzerine bir nirengi noktasÄ± olarak empoze etmek.

Böylesi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n sonucu ise vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n taleplerine karÅŸÄ± daha az duyarlÄ±lÄ±k. Kral’Ä±n bu geç müdahaleleri kendisinin insanlarÄ±ndan uzak ve kayÄ±tsÄ±z olduÄŸu, protestolarÄ± umursamadÄ±ÄŸÄ± ve toplumunun artÄ±k bekleyemeyecek ihtiyaçlarÄ±nÄ± pek anlamadÄ±ÄŸÄ± yolundaki eleÅŸtirilere zemin hazÄ±rlÄ±yor.

Ä°kinci problematik unsur kralÄ±n iddialarÄ± ele alma ÅŸekli. 6. Muhammed genellikle sokaÄŸÄ±n isteklerini yeniden ele alÄ±p onlarÄ± güvenlikle ilgili, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakata dayalÄ± ve daha az politik bir hale sokuyor. Kral icraatÄ±nÄ± toplum hareketlerine cevap olarak deÄŸil, sosyal baskÄ±lardan farklÄ± olarak algÄ±lanan bir reform ajandasÄ±nÄ±n parçasÄ± olarak gösterme niyetinde. Bunlar öyle reformlar ki toplum hareketleri tarafÄ±ndan hÄ±zlandÄ±rÄ±lsalar da onlar tarafÄ±ndan yaratÄ±lmÄ±yorlar. KÄ±sacasÄ± Kral siyasi tavÄ±rlarÄ±nÄ±n toplum baskÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterme derdinde.

HÄ°RAK SORUNU DEVAM EDÄ°YOR

Rif bölgesinde ortaya çÄ±kan Hirak halk hareketini ve Jereda kentindeki (Kömür madenlerindeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ±) protestolarÄ± dizginlemek için ne tür hesaplar yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n, sonunda hepsi boÅŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Bu toplumsal hareketler liderlerinin tutuklanmasÄ±na raÄŸmen sona ermedi. Bir demlenme sürecine girdiler ve boykot hareketiyle yeniden ortaya çÄ±ktÄ±lar. Buralara katÄ±lan gruplarÄ±n aÄŸlarÄ± hâlâ aktif durumda. AyrÄ±ca bu hareketleri doÄŸuran ÅŸikayetler de ortadan kalkmÄ±ÅŸ deÄŸil.

Hirak destekçileri kendilerini ÅŸu anda tamamen boykot hareketinin baÅŸarÄ±sÄ±na adamÄ±ÅŸ durumda. Hirak Facebook sayfalarÄ± halkÄ± bu yönde harekete geçirirken bazen radikal söylemler kullansa da sayfadakiler binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lÄ±yor ve ulaÅŸtÄ±klarÄ± destek Kral’a durumun acil olduÄŸunu göstermeye yeterli olmalÄ±.

Boykot hareketiyle önceki protestolarÄ± birleÅŸtiren ÅŸey sadece bir metot benzeÅŸmesi deÄŸil. AyrÄ±ca her iki tarafÄ±n kimliklerini de ÅŸekillendiren siyasi sahneye bir güvensizliÄŸi de içeren ortak bir istekler ve ÅŸikayetler havuzu var. Bu protestolarÄ±n sÄ±ralamasÄ± bir sekans içinde düÅŸünülmeli.

Boykot bir ÅŸekilde önceki hareketlerin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± garanti altÄ±na alÄ±yor. Büyüklükleri ve müddetleriyle Hirak ve Jereda hareketleri, Fas’Ä±n politik, toplumsal ve ekonomik istemindeki kusurlarÄ± meydana çÄ±karmÄ±ÅŸ durumda. Boykot herkesi içine alan bir söylemle HiraklarÄ±n isteklerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± yeniden dile getiriyor. Bu söylem istekleri toplumun bütün unsurlarÄ±nÄ± bir araya getirmesi muhtemel ortak paydalarÄ± ortaya çÄ±karacak ÅŸekilde yeniden formüle ediyor.

Boykot hareketi, daha önceden bir araya gelmekte isteksiz bölünmüÅŸ sosyal parçalarÄ± ortak bir gaye etrafÄ±nda bir araya getirerek rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n dallanÄ±p budaklanmasÄ±na meydan verdiÄŸi ölçüde kolektif bir deneyimin yaratÄ±lmasÄ±nda da rol oynuyor. Bu ortak payda gelecekteki hareketler için temel oluÅŸturabilir zira pek çok vatandaÅŸ tarafÄ±ndan karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lan eÅŸitsizliklere karÅŸÄ± temellerin ÅŸekillendirilip güçlendirilmesini saÄŸlayacaktÄ±r.

SÄ°YASÄ° MAHKUMLARIN SERBEST BIRAKILMASI

Devletin hatalarÄ±ndan bir baÅŸkasÄ±na ise Casablanca mahkemelerinde tanÄ±k oluyoruz. Saray, eylemleri bastÄ±rmayÄ± tercih ederek bunun gerçekten de protestolarÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya yeteceÄŸine mi inanÄ±yor? GerçeÄŸi söylemek gerekirse bu yaklaÅŸÄ±m, protestolarÄ±n sesini keser gibi görünürken yer altÄ±nda güçlenmelerine sebep oluyor.

Bir yÄ±ldÄ±r devam eden gülünç bir davadan sonra iÅŸler ne hale gelecek? Dava böyle giderse kimsenin bu iÅŸten kazançlÄ± çÄ±kmayacaÄŸÄ± aÅŸikar.

Toplumsal destekten yoksun Fas devleti toplumsal hareketleri her zaman orantÄ±sÄ±z ve çok aÄŸÄ±r cezalara çarptÄ±rÄ±yor. Her ne kadar doÄŸrudan emir almÄ±yor olsalar da pek de baÄŸÄ±msÄ±z olmayan, taraflÄ± bir yargÄ± sistemi söz konusu.

Polis baskÄ±sÄ± ve cezasÄ±zlÄ±k sürüyor. Keyfi tutuklamalar, tutuklularÄ±n anlattÄ±klarÄ± kötü muamele gibi pek çok ÅŸey halÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± süpürülüp gidiyor. Ä°ÅŸin özü, sona yaklaÅŸÄ±rken bu dava Fas’ta hiç bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸmediÄŸini ve de deÄŸiÅŸecek gibi de durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Bundan kurtulmak için sadece tek bir ÅŸerefli çÄ±kÄ±ÅŸ mümkün, o da siyasi tutuklularÄ±n salÄ±verilmesi.

FaslÄ±larÄ±n pek çok kolektif hareket yoluyla hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettikleri ve 6. Muhammed’in halk nezdinde desteÄŸini kayda deÄŸer ölçüde yitirmiÅŸ gözüktüÄŸü ÅŸu zamanda Hirak tutuklularÄ± için af çÄ±karmak yükselen toplumsal kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± rahatlatmaya ve Fas’ta hüküm süren aÄŸÄ±r atmosferi daÄŸÄ±tmaya yardÄ±m edecektir. Bu bir güven niÅŸanesi ve yeni bir hareketliliÄŸin baÅŸlangÄ±cÄ± olacaktÄ±r.

Çeviren: Kemal Berkay BaÅŸtuji

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