Tasarım edebiyatla buluştu

Tasarımla edebiyatı buluşturan “Kapının Ardında” sergisi 9 Haziran’a kadar ziyarete açık.

Simay YAKUPOĞLU

İstanbul

FABİSAD (Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği) ile Haliç Üniversitesi Sahne ve Dekor Tasarımı Bölümünün ortaklığında hazırlanan “Kapının Ardında - Fantazyaya Açılan Geçitler” sergisi İstanbul Asmalımescit’teki Adahan Otel’de açıldı.

9 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek olan bu tasarım sergisinde, FABİSAD üyesi sekiz yazarın öykü ya da romanlarındaki başka alemlere açılan kapılardan yola çıkılarak hazırlanan tasarımlar yer alıyor. Öğretim Görevlisi Polat Canpolat’ın tasarım öğrencileri, seçilen kitaplardaki fantastik kapıları yeniden tasarladı.

ZİYARETÇİLER KAPILARDAN GEÇİYOR

Fotoğraf: Özgün Muti

Fantazya, bilim kurgu ve korku alanında üretim yapan sanatçıları bir araya getiren ve Türkiye’de bu türlerin tanınırlığının artması için çalışmalar yürüten FABİSAD’ın başkanı Özgün Muti, sergi hakkında şunları söyledi: “Kapının Ardında projesi, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi, FABİSAD’ı da yakından takip eden arkadaşım Polat Canpolat’ın fikri olarak doğdu. Polat, bu yaratıcı fikrini bize ilettiğinde çok heyecanlandık ve projeye uygun kitapların belirlenmesi ve serginin organizasyonu için çalışmalarımıza başladık. Biz organizasyonla ilgilenirken, sahne ve dekor tasarımı birinci sınıf öğrencileri olan tasarımcılar, dernek üyesi sekiz yazarımızın eserlerinde geçen başka dünyalara açılan sekiz hayali geçidi tasarımlarıyla somutlaştırdılar. Öğrenciler tasarımları yaparken kitapları okudular, yazarlarımızı tanıdılar. Tasarım sürecinde yazarlarla iletişime geçip eserleri üzerinde konuştular ve bu kitaplardaki fantastik geçitleri yeniden yaratarak bir anlamda boyut kazandırdılar. Adahan İstanbul Hotelin de desteği ile sergiye en uygun mekanı bulduk. Tasarımların sergilenmesi için binanın merdiven boşlukları seçildi ve kapılar merdiven başlarına içlerinden geçilecek şekilde yerleştirildi. 2 Haziran Cumartesi akşamı yaptığımız açılışta aldığımız güzel yorumlar ve beğeniler, böylesi farklı ve yaratıcı projelerin devam etmesi gerektiğini de gösterdi. Benzer projeleri hayata geçirmek arzusundayız.”

FANTASTİK ROMANLAR VE ÖYKÜLER

Sergide yer alan yazarlar ve kitapları şöyle: Özlem Ertan (Benim Güzel Ölülerim), Mehmet Berk Yaltırık (Yedikuleli Mansur), Funda Özlem Şeran (Yılgayak), Murat S. Dural (Kibrit Ev), Doğu Yücel (Sinemaya Tek Başına Gidenler), Onat Bahadır (Deliliği Beklerken), Göktuğ Canbaba (Arayış Ormanı), Uğur Kılınç (Nebel Şatosu ve Diğer Öyküler).

Tasarımcılar Cenk Konucu, Tugay Tunç, Nuriye Nur Arda, Nurkan Durukan Davran, Eylül Pakgüç, Şeyma Altun, Tanyel Balık ve Pınar Deş bu romanlardan ve öykülerden aldıkları ilhamla fantastik geçitler ve kapılar hazırladı. Edebiyatla tasarımın ortak çalışması olan bu sergi sanatseverleri bekliyor.

HEM SÖYLEŞİ HEM DE SERGİ ZİYARETİ

Kapının Ardında - Fantazyaya Açılan Geçitler sergisiyle ilgili etkinlikler de devam ediyor. 7 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de Yazarlar Özlem Ertan, Doğu Yücel, Murat S. Dural, Onat Bahadır, Funda Özlem Şeran ve Mehmet Berk Yaltırık, Adahan Otelin teras katında düzenlenecek söyleşide bir araya gelecek. Tasarımcıların da katılacağı söyleşide fantastik edebiyat ve sergi kapsamındaki eserler hakkında bilgi verilecek. Böylece sanatseverler hem sanatçılarla tanışacak hem de sergiyi gezebilecek.

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 20:15

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