Hak savunucuları tek tip elbiseye karşı açıklama yaptı

İHD İstanbul Şubesi, Galatasaray Meydanı'nda yaptığı açıklama ile hapishanelerde uygulanmak istenen tek tip elbiseye tepki gösterdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, hapishanelerde uygulanmak istenen tek tip elbiseye karşı basın açıklaması yaptı. Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen açıklamada tek tip elbisenin, mahpusları tek tipleştirmeyi, kimliksizleştirmeyi ve kişiliğini ezmeyi amaçlayan, işkence yöntemi olduğu savunuldu.

24 Aralık 2017'de çıkarılan 696 sayılı KHK'nin iptal edilmesi için dördüncü kez yapılan açıklamada “Tek tip elbise işkencedir” pankartı açılarak, “Tek tip elbiseye hayır”, “İnsan haklarıyla insandır”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganları atıldı. Açıklamayı İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran yaptı.

AÇLIK GREVİNDEKİ MAHPUSLARA IŞİD TEHDİDİ

Tek tip elbise yönetmeliği henüz uygulanmasa da 696 sayılı KHK ortadan kaldırılmadığı sürece tek tip elbise tehdidinin gündemdeki yerini korumaya devam edeceğini söyleyen Onaran, “Tek tip elbise, OHAL sonrası hapishanelerde politik mahpuslara yönelik saldırının tek örneği değildir. İktidarın politik mahpuslara yönelik saldırılarının özeti, Menemen R Tipi Hapishanesinde tedavi yani yaşama hakkı için açlık grevine giden 4 ağır hasta mahpustan biri olan Exmede Xemi'nin mektubunda anlattıklarıdır. Açlık grevindeyken, hapishane idaresi onların yakın hücrelerine IŞİD'lileri yerleştirmiş ve gece-gündüz müzik yayım bahanesiyle işkence haline gelen gürültü yapmıştır.

Açlık gevinin bitirilmesi için sözde bu mahpusların talepleri kabul edilmiştir. Ancak verilen sözün neticesinde tekerlekli sandalyeli Exmede Xemi ve iki eli de olmayan Ergin Aktaş aynı hücreye konmuştur. Yani tek başına yaşamını idame ettiremeyecek iki insan aynı hücreye konmuştur. Bu insanların Tedavi haklan bir yana asgari insani hakları bile gasp edilmiştir. Tüm bunlar da göstermektedir ki iktidarın politik mahpuslara yönelik yaklaşımı her zaman kin ve nefret içeren ve insan hak ve özgürlüklerinden uzak bir yaklaşımdır.” dedi. Onaran, 696 sayılı KHK iptal edilmesi talebini yineleyerek hapishanelerdeki tecride son verilmesi gerektiğini söyledi.

AÇIKLAMAYI TAKİP EDEN GAZETECİLERE GBT

Açıklamanın ardından hak savunucularından görüş alan gazeteci Elif Akgül ve kameramanı polis engellemesiyle karşılaştı. Polis, kamuya açık alanda haber takibi yapan Akgül’e ve kameramanına sarı basın kartı sordu. Sarı basın kartı olmadığını söyleyen Akgül ve kameramanına GBT yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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