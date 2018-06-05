Dersim'de çevre için mücadeleye çağırdılar

Dersim'de 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla yapılan açıklamada Munzur'da yapımı planlanan Baraj ve HES’ler için mücadele çağrısı yapıldı.

Dersim’de Munzur Özgür Aksın Meclisi Bileşenleri, Ovacık gözelerinde 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çok sayıda kişinin katıldığı basın açıklamasını dede Zeynel Batar okudu. 5 Haziran gününün mücadele günü olduğunu belirten Batar, “Yüzbinlerce yıldır özgür akan Munzur çayı üzerinde yapılması planlanan baraj projeleri derhal iptal edilmelidir” dedi.

Batar, şunları söyledi: “Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak halkımızı ve tüm duyarlı kamuoyunu başta Dersim’in kültürel ve doğal mirasının en önemli öğelerinden olan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapımı planlanan Baraj ve HES’ler için alınan Üstün Kamu Yararı kararı olmak üzere Dersim’in kültürel ve doğal mirasına zarar veren proje kararlarına karşı demokratik mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.” (Dersim/EVRENSEL)

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