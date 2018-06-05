Çevre Partisi Yeşiller: OHAL koşullarında adil seçimler olmaz

Çevre Partisi Yeşiller’in Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Valter Mutt, Evrensel'e konuştu: OHAL koşullarında adil seçimler olmaz

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Hükümeti’nin küçük ortağı Çevre Partisi Yeşiller’in Milletvekili ve Dış Politika Sözcüsü Valter Mutt, Türkiye’de 24 Haziran’da OHAL koşullarında yapılan seçimlerin uluslararası standartlara uygun olmadığını ve adil olamayacağını söyledi.

Evrensel’e açıklamalarda bulunan Mutt, demokratik hak ve özgürlüklerin sınırladığı OHAL altında demokratik seçimler yapılamayacağını Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Komiseri’nin de dile getirdiğini hatırlatarak “Bunun için bu seçimlerden önce OHAL’ın kaldırılması gerekirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Mutt, “Demirtaş sadece Kürtlerin değil aynı zamanda bazı Türklerin de desteğini alıyor. Ama hükümet onu tehdit olarak gördüğü için cezaevinde tutuyor. Geçmişte tarihte buna benzer şeyler yaşandı. Nelson Mandela devlet başkanı olmadan önce ırkçı rejim tarafından on yıllarca cezaevlerinde tutuldu” diyerek Demirtaş’ın cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULANMALI

Mutt, Türkiye’de gerçekleşen insan hakları ihlalleri karşı neden İsveç ve Avrupa Birliği’nin gerekli tepkiyi göstermediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum takınmanın, Erdoğan ve hükümette bulunanlara ekonomik yaptırımlar uygulamanın zamanı geldi. Bunu sadece ülkede gerçekleşen insan hakları ihlallerinden dolayı değil aynı zamanda Türkiye’nin Afrin’e yönelik müdahalesinden ötürü yapmak gerekir. Afrin, uluslararası hukuka aykırı. Rusya Kırım’ı ilhak ettiğinde Rusya’ya uluslararası yaptırımlar uygulandı. Başka bir ülkenin topraklarına girdiği için Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı. Sadece İsveç’in değil Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerekir.”

GÖRÜŞME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Konuyu partinin Dış Politika Sözcüsü sıfatıyla Dışişleri Bakanı Margot Wallström’le ele aldığını ancak kendisine verilen yanıtla ilgili açıklama yapamayacağını söyleyen Mutt, Türkiye’ye yaptırım uygulanması taleplerini gündeme getirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Türkiye’deki kardeş partileri olan Yeşilillerin seçimlerde HDP ve Demirtaş’ı destekleme kararı aldığını söyleyen Mutt, pek çok kez Demirtaş ve tutuklu HDP milletvekili ile görüşme yapmak için girişimde bulunduklarını ancak taleplerin reddedildiğini söyledi.

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