Kayseri: AKPâ€™den baÅŸkasÄ± yÃ¶netemez sanÄ±yoruz, niye yÃ¶netemesin?

Evrensel muhabirleri â€˜AKPâ€™nin kalesiâ€™ denilen Kayseriâ€™de seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttu.

Ahmet AKARSU

Kayseri

24 Haziran seçimlerine 20 günden az bir zaman kala Kayseri’de seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için dolaÅŸÄ±yoruz. Ä°ç Anadolu’nun baÅŸkentten sonra en büyük illerinden biri Kayseri.

3 Organize Sanayi Bölgesi ile bir Serbest Bölgenin yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸehrin nüfusu 1.5 milyona yaklaÅŸÄ±yor. Ä°rili ufaklÄ± atölyeler de düÅŸünüldüÄŸünde nüfusun ana omurgasÄ±nÄ± iÅŸçilerin oluÅŸturduÄŸunu de söylemek gerekir.AKP’nin “kalesi” olarak bilinen ÅŸehirde, seçim sonuçlarÄ± ise hep bunu doÄŸrular nitelikte olmuÅŸ. AKP’nin kurulduÄŸundan beri hiç seçim kaybetmediÄŸi Kayseri’de oy oranÄ± hep Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde olmuÅŸ. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 52.4 oy alan AKP, 1 KasÄ±m seçimlerine gelindiÄŸinde ise bu oranÄ± yüzde 65.6’ya çÄ±karmÄ±ÅŸ. AynÄ± seçimlerde ikinci parti olan MHP’nin oy oranÄ± ise yüzde 27.8’den, yüzde 18. 4’e düÅŸmüÅŸ. Referandumda yüzde 67.7 ile ‘evet’ galip gelse de, bu oran evet diyen AKP-MHP oylarÄ±nÄ±n 17 puan gerisine düÅŸmüÅŸ.

Erken seçim kararÄ± sonrasÄ± ÅŸehir hastanesi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerekçesiyle ErdoÄŸan’Ä±n ilk “güçlü bir miting” ile iÅŸe baÅŸlayalÄ±m dediÄŸi Kayseri’de adaylarÄ±n açÄ±klanmasÄ± sonrasÄ± ise AKP örgütünde ciddi bir krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± da kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Partinin Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± Hüseyin Cahit Özden’in milletvekili listesine alÄ±nmamasÄ± ile baÅŸlayan kriz, ilk 7 milletvekilinin geçen seçimlerle aynÄ± olmasÄ± ile tÄ±rmandÄ±. ‘FETÖ’ ile iliÅŸkilendirilen isimlerin listede olduÄŸunu söyleyen AKP Kayseri örgütünün istifa ettiÄŸi konuÅŸulsa da uzun süren ikna çabalarÄ± sonrasÄ± istifalarÄ±n gerçekleÅŸmediÄŸi yine yansÄ±yan bilgeler arasÄ±ndaydÄ±.

AKP’nin “Ä°lk kez büyük bir sancÄ± ile seçime girdiÄŸi” konuÅŸulan Kayseri’de metal iÅŸçileriyle, kadÄ±nlarla, emeklilerle seçimi konuÅŸtuk.

Ä°ÅžTE KAYSERÄ°’DEN YANSIYANLAR

Kayseri’de de hemen her ilde olduÄŸu gibi öne çÄ±kan en önemli kaygÄ± ekonomideki gidiÅŸe yönelik. FarklÄ± partilere oy verenlerin sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± en temel sorunlar, iÅŸsizlik, ekonomik gidiÅŸat, gelecek kaygÄ±sÄ± oluyor. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyen iÅŸçiler dahi partilerinin iÅŸçiler için bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir. “Bizim parti (AKP) bir tek iÅŸçiye bakmÄ±yor” diyen iÅŸçi de var, “Biliyorum ekonomik durumlar iyi deÄŸil” diyen iÅŸçi de var. Ama kimi alternatif göremediÄŸi için, kimi ise ‘BaÅŸkasÄ± düzeltemez’ diye düÅŸündüÄŸü için yine AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Emekliler ise bir tek seçimlerde hatÄ±rlanmaktan ÅŸikayetçi. Bir emekli “Alternatif yok, düzeltirse o düzeltir” fikrine itiraz ederek soruyor: “AKP’den baÅŸkasÄ± yönetemez ülkeyi sanÄ±yoruz hepimiz. Niye yönetemesin?” Partiler arasÄ±nda geçiÅŸler olduÄŸu bir gerçek... Ä°ÅŸte Kayseri’den yansÄ±yanlar..

BÄ°ZÄ°M PARTÄ° (AKP) BÄ°R TEK Ä°ÅžÇÄ°YE BAKMIYOR

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne yakÄ±n ve bu nedenle iÅŸçilerin yoÄŸun oturduÄŸu EskiÅŸehir BaÄŸlarÄ± Mahallesi’ndeyiz. GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçilerin büyük çoÄŸunluÄŸu ‘Eskiden çok kötüydü’ diyerek baÅŸlÄ±yor söze... Kimi ‘gaz kuyruklarÄ±’ diyor, kimi, ‘hastane sÄ±ralarÄ±’, kimi de ‘yollarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söylüyor. Ve ekliyorlar: “ama bakÄ±n AKP’ye, hastaneler, yollar, her ÅŸey elimizin altÄ±nda.” Asgari ücreti soruyoruz, o zaman kendi aralarÄ±nda ikiye bölünüyor AKP’li iÅŸçiler.

“Ülkemiz darbe atlattÄ±, her yerde savaÅŸÄ±yor, dÄ±ÅŸ düÅŸmanlarÄ±mÄ±z çok, olacak o kadar” diyenler de var, “Bizim parti (AKP) bir tek iÅŸçiye bakmÄ±yor” diyenler de...

Ortak sorun ise ekonomi. Bu konuda AKP’ye eleÅŸtiriler olsa da bir kopuÅŸ olduÄŸu deÄŸerlendirmesi yapmak doÄŸru deÄŸil. AKP’ye oy vermeyeceklerini söyleyenlerin oy vereceÄŸini söylediÄŸi parti ise Ä°YÄ° Parti. MHP’li iÅŸçilerde ise iki eÄŸilim olduÄŸunu söylemek mümkün. Bir tanesi MHP’nin AKP ile ittifak yapmasÄ±na tepki gösterenler, diÄŸeri ise AKP’nin MHP çizgisine geldiÄŸini düÅŸünüyor. KararsÄ±zlarÄ±n oranÄ± da az deÄŸil. Öte yandan kararsÄ±zÄ±z diyenler de az deÄŸil. Onlar da sandÄ±ÄŸa gittiklerinde karar vereceklerini söylüyor.

Ä°ÅžÇÄ°LERDE EKONOMÄ°K KAYGILAR ÖN PLANDA

Mahallede yürüyoruz. Servis bekleyen Has Çelik’te çalÄ±ÅŸan iki iÅŸçi ile sohbet ediyoruz. Ä°ÅŸçilerden biri AKP’li diÄŸeri ise MHP’li, MHP’li olan iÅŸçi yaÅŸça ötekinden daha büyük…

BaÅŸlÄ±yor anlatmaya MHP’li iÅŸçi: “20 yÄ±ldÄ±r Has Çelik iÅŸçisiyim. SendikalÄ± bir fabrika da (Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu bir iÅŸyeri) yÄ±llardÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 1998’de iÅŸe girdim. Memur maaÅŸÄ±yla aynÄ± maaÅŸÄ± alÄ±yordum. Ne zaman AKP iktidara geldi. Ücretler bitti gitti. Yetmez oldu.”

AKP’nin iÅŸçilere hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyleyen MHP’li iÅŸçi, “En çok da AKP’ye emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± yükseltmesinden kaynaklÄ± kÄ±zgÄ±nÄ±m bu yüzden oyumu AKP’ye de yÄ±llardÄ±r oy verdiÄŸim MHP’ye de ittifaka da vermeyeceÄŸim” diyor.

AralarÄ±nda geçen kÄ±sacÄ±k bir diyaloÄŸu aynen aktarÄ±yoruz:

- AKP’li iÅŸçi: SaÄŸlÄ±kta ilerleme olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Eskiden öyle miydi? Sen benden büyüksün ha aÄŸabey?

- MHP’li iÅŸçi: Ücretsiz mi ki hastaneler, her yer paralÄ± oldu? Åžehir hastanesi ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l gidelim?

- AKP’li iÅŸçi: (Biraz da sesini yükselterek) FETÖ’cülere mi oy vereceksin? Hainlere mi oy vereceksin? DüÅŸmanlarÄ± sevindirme aÄŸabey! Hem sen de MHP’lisin ittifaka oy ver.

- MHP’li iÅŸçi: VermeyeceÄŸim, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye, milletvekilliÄŸinde Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸim.

HER YERDE TORPÄ°LVAR: PATRONUN ÇOCUÄžU BURS ALIYOR, Ä°ÅžÇÄ°NÄ°NKÄ° KREDÄ°

Devam ediyoruz. Tek baÅŸÄ±na oturan 40 yaÅŸlarÄ±nda bir metal iÅŸçisinin yanÄ±ndayÄ±z. YÄ±llardÄ±r Oyunu AKP’ye verdiÄŸini söylüyor. “Bu seferlik baÅŸka bir partiye oy vereceÄŸim” diyor. Bir seferliÄŸine oy vereceÄŸim dediÄŸi parti ise Ä°YÄ° Parti. Åžöyle anlatÄ±yor: “YÄ±llardÄ±r AKP’ye oyumu veriyorum. Bu kez de Ä°YÄ° Partiye vereceÄŸim. Ha cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°nce’ye, ikinci büyük oy alacak adaya. SevdiÄŸimden falan deÄŸil yanlÄ±ÅŸ anlamayÄ±n. Sadece deneyeceÄŸim.”

Bir baÅŸka iÅŸçinin yanÄ±ndayÄ±z. 10 yÄ±ldÄ±r tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi, ile konuÅŸuyoruz. 16 yÄ±ldÄ±r AKP’ye oy verdiÄŸini söyleyen iÅŸçi, yine AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor: “Biliyorum ekonomik durumlar iyi deÄŸil ama toplarsa bir tek onlar toplar.”

BaÅŸka bir tekstil iÅŸçisi ise MHP’li olduÄŸunu söylüyor. Bu seçimlerde “Kimseye oy vermeyeceÄŸim” diyor ve baÅŸka bir yorum yapmÄ±yor. Åžimdi 24 yaÅŸÄ±nda, yeni iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸ bir gencin yanÄ±ndayÄ±z. MHP’li, ama MHP’ye kÄ±zgÄ±n olduÄŸu için oy kullanmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Her yerde torpil olduÄŸunu düÅŸünüyor: “Her yerde torpil dönüyor. Üniversite okurken patronun çocuÄŸu burs alÄ±yordu. Ä°ÅŸçi çocuÄŸu kredi… Oy öyle yaÄŸma. Kimseye oy yok.”

Ä°ÅžÇÄ°YÄ° DÜÅžÜNMEYEN AKP PATRONA TEÅžVÄ°K VERMEYÄ° BÄ°LÄ°YOR

Hes Kablo’da çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçinin yanÄ±ndayÄ±z ÅŸimdi de. MHP’li olduÄŸunu söylüyor, ama MHP’nin AKP ile yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Cumhur Ä°ttifakÄ±’na kÄ±zgÄ±n. Gerekçesini ÅŸöyle anlatÄ±yor: “

“MHP, AKP’ye muhalif bir yerde dururken AKP’yle ittifak yapmasÄ±nÄ± yediremiyorum. Kendi iÅŸimizi kendimiz çözmemiz gerekiyor. Bir ittifaka gerek yok.” AKP’ye eleÅŸtirilerini sÄ±ralÄ±yor sonra: “AçlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz. Bu AKP alt tabakayÄ± hiç düÅŸünmüyor. Ama patronlara teÅŸvik vermesini biliyor. Mesela patron yeni fabrikalar açarken benim borcum aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Kimin yüzünden? AKP’nin!”

Bu tepkilerini sÄ±raladÄ±ktan sonra seçimlerde AkÅŸener’e ve Ä°YÄ° Partiye oy vereceÄŸini söyleyip ekliyor: “Ä°kinci turda da (Seçimlerin kesin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor) Ä°nce kalÄ±r ona veririm.”

O ZAMAN SAVAÅžIN Ä°ÇÄ°NDE SEÇÄ°ME NÄ°YE Ä°HTÄ°YAÇ DUYUYORUZ?

Ä°ÅŸçilerden sonra bu kez esnaflarla konuÅŸuyoruz. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z berberler. Birkaç berbere giriyoruz. Ä°çerisi kalabalÄ±k. Berberlerden biri AKP’liymiÅŸ daha önce, son iki seçimde MHP’ye oy vermiÅŸ. “AKP gariban için ne yaptÄ±?” diye soruyor. Bu seçimde oyunu Ä°YÄ° Partiye verecekmiÅŸ.

Ä°çeride oÄŸlunu tÄ±raÅŸ ettiren yurttaÅŸ söze giriyor. Mobilya iÅŸçisi olduÄŸunu öÄŸreniyoruz, AKP’liymiÅŸ. “Koalisyon kurulsun da elimizde olanÄ± da mÄ± kaybedelim?” diye sorup ekliyor: “SavaÅŸlarda düÅŸmanlara kim kafa tutacak? YapmayÄ±n.”

Bunun üzerine berber tekrar söz alÄ±yor, “Bu kadar savaÅŸÄ±n içinde seçime ihtiyaç niye duyuyoruz o zaman?” diye soruyor. Ä°ÅŸçi yanÄ±t vermemeyi tercih ediyor.

ArdÄ±ndan tÄ±raÅŸ olan oÄŸlu (6. ya da 7. sÄ±nÄ±fa ancak gidiyor) berbere bir ÅŸeyler fÄ±sÄ±ldÄ±yor. BabasÄ± duymadan. Biz duyuyoruz. “Ben de sevmiyorum AKP’yi okuldaki eÄŸitim iyi deÄŸil” diyor. Berber çocuÄŸunun söylediÄŸini babasÄ±na iletmesini istiyor. Çocuktan çÄ±t çÄ±kmÄ±yor…

EMEKLÄ°LER: HEP SEÇÄ°MLERDE HATIRLANIYORUZ

Gezmeye devam ediyoruz. FarklÄ± partilere oy veren yurttaÅŸlarÄ±n ortaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tek nokta ise bir çok yerde olduÄŸu gibi Suriyeli mültecilere düÅŸmanlÄ±k. Her sözü alan ‘Ä°stemiyoruz’ diyor. Ev kiralarÄ±ndaki yükselmeyi de Suriyeli mültecilere baÄŸlÄ±yorlar. AKP’liler de bu konuda kendi partilerini eleÅŸtiriyor: “AKP’nin Suriyelileri getirme politikasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±.”

Mahallede dolaÅŸÄ±yoruz, sokakta oturan kadÄ±nlarla konuÅŸuyoruz. Hemen hepsi, açÄ±klama yapmadan, AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Nedenini sorduÄŸumuzda “Seviyoruz” cevabÄ±nÄ± alÄ±yoruz.

Oradan Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ±’na geçiyoruz. Burada daha çok emeklilerin olduÄŸu yerleri geziyoruz. Seçimler öncesi en çok konuÅŸulan kesimlerden emekliler. AKP’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 24 milyarlÄ±k pakette her bayram için emeklilere biner lira ikramiye çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer tüm partilerin emeklilere dönük vaatleri var. Burada konuÅŸtuklarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyorlar. Miting zamanlarÄ±nda mitinglere de katÄ±lan emeklilerin en çok konuÅŸtuÄŸu konu ise ikramiyeler. Ä°kramiyenin iyi olduÄŸunu söyleyen sayÄ±sÄ± çok, hep seçim dönemi hatÄ±rlanÄ±yoruz diyenler de var. AKP’ye oy vereceÄŸini söyleyenler ülkedeki her ÅŸeyin çok güzel olduÄŸunu söylüyor, vermeyeceÄŸini söyleyenler ise tepkili.

‘DOLARINIZI BOZDURUN’ DÄ°YORLAR, HALK FAKÄ°R, NE DOLARI

Ä°ÅŸçi emeklisi olduÄŸunu söyleyen Ahmet Amca ile konuÅŸuyoruz ilk olarak. Hep seçim dönemi hatÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyor. “Bu yaÅŸÄ±mÄ±za geldik, geçinemiyoruz. Ne yapalÄ±m bu yaÅŸtan sonra?” diye sorup ekliyor: “AKP’den baÅŸkasÄ± yönetemez ülkeyi sanÄ±yoruz hepimiz. Niye yönetemesin?” “DolarÄ±nÄ±z varsa bozdurun” açÄ±klamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p daha da kÄ±zÄ±yor: “Halk fakir zaten bozduracak dolar mÄ± var? Madem öyle sen bozdur paranÄ±! Dolar varsa sende var, bizde ne arar? Bizi bu hale getirene nasÄ±l gitsin elimiz?” Seçimlerde ise CHP’nin AdayÄ± Muharrem Ä°nce’yi desteklediÄŸini söylüyor: “Bu yüzden bu seçimlerde en azÄ±ndan halkÄ±n halinden anlayacak biri olduÄŸunu düÅŸündüÄŸüm Ä°nce’nin kazanmasÄ±nÄ± istiyorum. Ben de oyumu ona vereceÄŸim”

Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÇÄ°SÄ°: Ä°NÅžAATTA EN ÇOK Ä°Åž OLAN ZAMANDA Ä°ÅžSÄ°ZÄ°M

AKP döneminin en çok konuÅŸulan alanlarÄ±ndan biri inÅŸaat. Bir inÅŸaat iÅŸçisi ile konuÅŸuyoruz.

Ä°nÅŸaat sektöründe AKP eli ile büyüyen firmalarÄ±n olduÄŸunu söylüyor. Bu firmalar büyürken kendi ekmeÄŸinin küçüldüÄŸünü söyleyen iÅŸçi öfkeli. Yaz dönemi inÅŸaat sektörünün en çok iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± dönem malum. Bu zamanda bile iÅŸsiz olduÄŸunu söyleyen inÅŸaat iÅŸçisi, daha önce AKP’ye oy verdiÄŸini söylüyor. Son sözlerini de aynen aktarÄ±yoruz: “Bu yaz mevsiminde, inÅŸaat sezonunun açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemde ben iÅŸsizim. Böyle bir durumda bu zamana kadar AKP’ye oy vermiÅŸ olmama raÄŸmen bu seçimde boynumu kesseler de benden oy alamazlar. Millet milletvekilliÄŸi seçiminde MHP’ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde ise Ä°nce’ye oy vereceÄŸim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:39

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