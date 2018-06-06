EMEP seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan: Ã‡are iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n siyasete mÃ¼dahalesindeÂ 

EMEP seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda iÅŸÃ§i toplantÄ±larÄ± dÃ¼zenliyor. Ä°ÅŸÃ§ileri EMEPâ€™te Ã¶rgÃ¼tlenmeye, â€˜tek adamÄ± engellemekâ€™ iÃ§in HDPâ€™ye oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor

Sinan CEVÄ°Z

Ä°stanbul

Millet Ä°ttifakÄ± mÄ±? Cumhur Ä°ttifakÄ± mÄ±? Seçimden kim galip çÄ±kacak? Acaba HDP barajÄ± aÅŸabilecek mi? Halk AKP iktidarÄ±na ‘tamam’ mÄ± diyecek ‘devam’ mÄ±?.. Bu ve benzeri sorularÄ±n herkesin aklÄ±nda dolaÅŸÄ±p durduÄŸu, adaylarÄ±n birbirine yönelik suçlamalarÄ±nÄ±n ve bol bol verilen vaatlerin havada uçuÅŸtuÄŸu bir ortamda, Emek Partisi (EMEP), baÅŸka bir politikayÄ± örgütlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸçi ve emekçiler 24 Haziran’da ne yapmalÄ±? Düzen partilerinin sadece seçim dönemlerinde hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘demokrasi’nin garantisi nedir? Ä°ÅŸçi ve emekçiler için gerçek bir deÄŸiÅŸim mümkün mü? Emek Partisi, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda iÅŸçi ve emekçilerle birlikte bu sorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor. ‘SÄ±nÄ±rlÄ±’ olanaklarÄ±yla, gürültüsüz, mütevazÄ± ama bir o kadar da kararlÄ± ve inançlÄ± bir seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± sürdürüyor EMEP yöneticileri ve üyeleri.

Bir yandan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±, saflarÄ±nda örgütlenmeye çaÄŸÄ±ran EMEP, bir yandan da “tek adam rejimini engellemek/ geriletmek” bakÄ±mÄ±ndan HDP’ye oy verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

EMEP, bu tutumunu, seçim bildirgesinde ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “HDP’nin barajÄ± geçmesi demek AKP’nin 60-70 milletvekili daha az almasÄ± demektir. Bu durum tek adam rejimini engellemek ve/veya geriletmek bakÄ±mÄ±ndan son derece kritik önemdedir. DiÄŸer yandan Kürt sorununun yeniden barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözüm sürecine girebilmesi açÄ±sÄ±ndan da Kürt halkÄ±nÄ±n siyasi temsilcilerinin Mecliste bulunmasÄ± oldukça önemlidir. ‘BüyüÄŸünden’, küçüÄŸüne sermaye partilerinin bloklaÅŸarak seçimlere gitmesi nedeniyle yüzde 10 seçim barajÄ± bir ‘Demokles KÄ±lÄ±cÄ±’ misali yalnÄ±zca HDP’nin baÅŸÄ± üzerinde sallanmaktadÄ±r. Bütün bu nedenlerle tüm emekçileri, halkÄ±n gerçek egemenliÄŸi, tekelci kapitalist sömürünün ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gerçek bir demokrasi, laiklik ve barÄ±ÅŸ için kendi partisi olan Emek Partisinde örgütlenmeye ve mücadele etmeye; tek adam rejimini engellemek için cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Selahattin DemirtaÅŸ’a, Meclis seçimlerinde ise HDP’ye oy vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.”

GERÇEK ÇÖZÜM TARTIÅžILIYOR

Stantlar açÄ±lÄ±yor, iÅŸçi duraklarÄ±nda bildirgeler daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor, iÅŸçi toplantÄ±larÄ± düzenleniyor, ev ziyaretleri yapÄ±lÄ±yor, iftar davetlerine katÄ±lÄ±nÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin yakÄ±nmalarÄ± ve taleplerinin dile getirildiÄŸi tüm bu çalÄ±ÅŸmalarda elbette gerçek çözümün ne olduÄŸuna iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor.

Ä°stanbul 3. Bölge’de katÄ±lma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸumuz iki ev toplantÄ±sÄ±nda, iÅŸçilerin arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ifadesi olan tartÄ±ÅŸmalara tanÄ±k olduk. ToplantÄ±lardan birine EMEP MYK üyesi Ä°smet Dursun, diÄŸerine Sema Barbaros katÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve talepleriyle birlikte deÄŸiÅŸim isteklerini dile getirirken, EMEP yöneticilerine bunun nasÄ±l olacaÄŸÄ±na dair sorular da yönelttiler.

Her iki toplantÄ± da Emek Partisine yakÄ±n zamanda üye olmuÅŸ iki iÅŸçi tarafÄ±ndan kendi evlerinde organize edildi. Evlerinde toplantÄ± yapÄ±lan EMEP’li iÅŸçilerin söylediklerinin ve deneyimlerinin diÄŸer iÅŸçiler tarafÄ±ndan ilgiyle dinlenmesi dikkatimizi çekiyor. EMEP’li bir iÅŸçinin “Ben bu parti de örgütlendim, deÄŸiÅŸtim ve deÄŸiÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Sizler de görev alÄ±rsanÄ±z baÅŸarÄ±rÄ±z” sözleri, aslÄ±nda EMEP’in sadece seçimlere giderken deÄŸil, sonrasÄ±nda da çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± nasÄ±l ve hangi imkanlarla yürüteceÄŸine iÅŸaret ediyor. DeÄŸiÅŸen iÅŸçinin deÄŸiÅŸtirmek için görev almasÄ± EMEP’in hÄ±zla örgütlenmesinde en etkili aracÄ± olacak gibi.

GERÇEK BÄ°R ‘DEÄžÄ°ÅžÄ°M’ Ä°ÇÄ°N...

FotoÄŸraf: Evrensel

EMEP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros’un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da daha çok kadÄ±nlar vardÄ±. Ä°lk sözü daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ, bu kez vermeyeceÄŸini söyleyen bir kadÄ±n aldÄ±. Gerekçeleri özetle ÅŸöyle; “Bundan beÅŸ yÄ±l önce geçinebiliyorduk, ÅŸimdi ise hayat öyle pahalÄ± ki... Kocam ve oÄŸlum taksi ÅŸoförlüÄŸü yapÄ±yor, ama geçinemiyoruz. Birkaç parça kahvaltÄ±lÄ±k alayÄ±m dediÄŸinde bile markete 100 lira bÄ±rakÄ±p çÄ±kÄ±yoruz. ZamanÄ±nda komÅŸumuzun oÄŸlu tarafÄ±ndan AKP’ye üye edildim, oy da verdim ama artÄ±k vermeyeceÄŸim. Ä°nsanlarÄ± çok maÄŸdur ettiler. Adil bir durum yok! Birileri zenginleÅŸiyor, biz giderek fakirleÅŸiyoruz. Daha kime vereceÄŸimi netleÅŸtirmedim ama AKP’ye vermeyeceÄŸim kesin.”

BaÅŸka bir kadÄ±n iÅŸçi, aslÄ±nda emekli olduÄŸunu ama çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “HDP’li deÄŸilim ama geçen seçimlerde HDP’ye oy verdim. Ama bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi, ÅŸimdi de verelim ama deÄŸiÅŸir mi bilmiyorum. Durumumuz ortada, emekli olmamÄ±za raÄŸmen geçinemiyoruz, üç kuruÅŸ zam yapÄ±yorlar, fazlasÄ±nÄ± yine bizden alÄ±yorlar. Her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ±... BunlarÄ±n gitmesini istiyoruz ama pek umutlu deÄŸilim.”

“Bu sefer deÄŸiÅŸecek” diyen HDP’li bir kadÄ±n ise bu sözlerine dayanak olarak ÅŸu gözlemini aktardÄ±: “Bizim mahallede Ordulular var. Geçen sokaktaydÄ±k, AKP’liler tepsi daÄŸÄ±tÄ±yorlardÄ±, Ordulu kadÄ±nlar almadÄ±. Sordum, niye almadÄ±nÄ±z, siz AKP’li deÄŸil misiniz, diye. Dediler ki, artÄ±k vermeyeceÄŸiz. Her ÅŸey o olmuÅŸ, hakim o, savcÄ± o. ArtÄ±k yeter! Ülke bataÄŸa gitti, artÄ±k vermeyeceÄŸiz... Yani dün en koyu olanlarda bile bir kopuÅŸ var bence.”

Ä°ÅžÇÄ°LER HAKLARINI KULLANAMIYOR

ToplantÄ±ya katÄ±lanlar genel olarak saÄŸlÄ±k sisteminin paralÄ± ve güvenilmez olmasÄ±ndan, hastanelerden randevu alamadÄ±klarÄ±ndan, eÄŸitimin kötü olmasÄ±ndan yakÄ±ndÄ±lar. “YandaÅŸlar kalkÄ±nÄ±rken, halkÄ±n yoksullaÅŸmasÄ±” tespiti hemen herkesin ortak noktasÄ±ydÄ±. Daha önce sendikal mücadele içinde bulunmuÅŸ olan iÅŸçiler, en ufak bir hak aramada iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸçilerin sendikaya üye olmak, grev yapmak gibi en temel haklarÄ±nÄ± bile kullanamaz hale geldiÄŸini ifade ettiler.

'ONLAR SERMAYENÄ°N PARTÄ°LERÄ°'

Sema Barbaros ise iÅŸçilerin örgütlü olarak müdahil olmadÄ±ÄŸÄ± hiçbir sorunun gerçek anlamda çözüme ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, özetle ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Bir tarafta Cumhur Ä°ttifakÄ± var, bir tarafta Millet Ä°ttifakÄ±. Biz DemirtaÅŸ ve HDP’ye oy istiyoruz. Çünkü ülkemiz 15 Temmuz’dan bu yana darbe giriÅŸimi bahanesiyle OHAL ve KHK’lerle yönetiliyor. 15 Temmuz’dan sonra sadece FETÖ’cülerin deÄŸil tüm muhalif kesimlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±, baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir süreç yaÅŸadÄ±k. Ä°ÅŸ, ekmek isteyenlere saldÄ±rÄ±lÄ±yor. Daha dün BakÄ±rköy’de KHK ile iÅŸten atÄ±lanlara saldÄ±rÄ± oldu. Bu iktidarÄ±n devam etmesi durumunda ne olacaÄŸÄ± sorusunun yanÄ±tÄ± net, bugün yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n iki katÄ±nÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Bu tablonun deÄŸiÅŸmesi için 24 Haziran’da HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu nedenle de HDP ve DemirtaÅŸ’a oy verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. Ancak belirtmek gerekir ki biz HDP’li deÄŸiliz ve herhangi bir ittifak içinde de deÄŸiliz. Biz tek adam ve tek parti rejimine karÅŸÄ±, iÅŸçi ve emekçilerin asÄ±l olarak EMEP’te örgütlenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz.

AslÄ±nda Cumhur ve Millet Ä°ttifaklarÄ± sermaye partilerinin, onlar adÄ±na yaptÄ±klarÄ± ittifaklardÄ±r. ErdoÄŸan, OHAL’i patronlarÄ±n çÄ±karÄ± için kullandÄ±klarÄ±nÄ±, iÅŸçilerin grevlerini yasakladÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti, biliyorsunuz. O zaman ne yapmalÄ±yÄ±z? Biz diyoruz ki iÅŸçi ve emekçiler örgütlenerek, kendi iktidarlarÄ±nÄ± kurmalÄ±dÄ±r. En ufaÄŸÄ±ndan en büyüÄŸüne hiçbir sorunu örgütlenmeden ve birlik olmadan çözemeyeceÄŸimizi kendi deneyimlerimizden biliyoruz. O halde iÅŸçiler ve emekçiler gerçek bir demokrasinin tesisi için örgütlenmelidir. Ülke ancak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ve emekçi halkÄ±n örgütlü mücadelesiyle deÄŸiÅŸir.”

Suriyeli mültecilere yönelik geniÅŸ kesimlerdeki tepkiye iÅŸaret eden Barbaros, “AsÄ±l tepki gösterilmesi gereken iktidarÄ±n politikalarÄ±dÄ±r, bölge halklarÄ± ile barÄ±ÅŸ içerisinde yaÅŸamayÄ± öngören bir politika yerine, emperyalistlerle iÅŸ tutarak bölge ülkelerinin karÄ±ÅŸmasÄ±na hizmet eden politikalar güdüldüÄŸü için, bugün milyonlarca Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Hepsi bizim kardeÅŸlerimizdir. Bizi birbirimize karÅŸÄ± kullanmalarÄ±na izin vermeden, Suriyeli mülteci iÅŸçileri de mücadelemize katmaya çabalamalÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

HER SEÇÄ°M SONRASI ‘KANDIRILDIK’ DEMEMEK Ä°ÇÄ°N...

EMEP MYK Üyesi Ä°smet Dursun’un katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ev toplantÄ±sÄ±nda, daha önce AKP’ye oy vermiÅŸ olan Bitlisli Kürt iÅŸçiler vardÄ±. Ä°çlerinden ikisi 24 Haziran’da da AKP’ye oy vermeyi düÅŸünüyor. Onlar toplantÄ± süresince genelde sessiz kaldÄ±. DiÄŸerleri ise artÄ±k AKP’ye oy vermeyeceklerini ifade etti. Bunun en önemli gerekçesi AKP’nin Kürt sorunu karÅŸÄ±sÄ±ndaki tutumu. “ErdoÄŸan barÄ±ÅŸ elçisi olacak dedik, Kürt sorunu benim sorunum dedi, ÅŸimdi böyle bir ÅŸey yoktur diyor” diyen iÅŸçiler, MHP ile ittifaka da tepkili. Kürt sorununun yanÄ± sÄ±ra çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± da AKP’den kopuÅŸlarÄ±nÄ±n temel nedenlerinden. “Biz dedik bu tüm ezilenleri sorunlarÄ± çözecek, ama bakÄ±yorsun en dipte yaÅŸÄ±yoruz. Adam yol yapÄ±yor, köprü yapÄ±yor ama biz fakirleÅŸiyoruz, hep rantçÄ±lara veriyorlar. Bunlar artÄ±k deÄŸiÅŸmeli” diyen iÅŸçiler, bu seçimde HDP’ye oy vereceklerini söylediler ama HDP’ye de eleÅŸtirileri yok deÄŸil.

Ä°ÅŸçilerin her seçim sonrasÄ± “KandÄ±rÄ±ldÄ±k” demekten vazgeçmesi gerektiÄŸini söyleyen Ä°smet Dursun ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Mesele bu partilerin yöneticilerinin iyi ya da kötü olmasÄ± deÄŸil, asÄ±l olan bu partiler sermayenin partisidir. AKP de böyle bir partidir. DiÄŸer bütün burjuva partiler gibi AKP’nin programÄ±nda da iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n taleplerini bulamazsÄ±nÄ±z. Hiçbiri ben patrondan daha çok vergi alÄ±rÄ±m, krizin faturasÄ±nÄ± patronlara yÄ±karÄ±m demiyor. Ä°ÅŸçilerin her harcamasÄ± ise vergiye tabi tutuluyor. Onun için partilerin programlarÄ±na bakmak gerekir. Biz iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisiyiz. Partimiz Türkiye’de iÅŸçi hareketinin bugüne göre daha geliÅŸkin olduÄŸu bir dönemde, ileri iÅŸçiler tarafÄ±ndan kuruldu ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n iktidarÄ±nÄ± savunmaktadÄ±r. ProgramÄ±mÄ±zda ve seçim bildirgemizde de bu vardÄ±r. Ä°spanya’da, Yunanistan da, Ä°talya’da da benzer tablolar yaÅŸandÄ±. TÄ±kanan kapitalist sistemdir ve biz bunun karÅŸÄ±sÄ±nda halk demokrasisinin egemen olduÄŸu bir ülkeyi savunuyoruz. Ä°ÅŸçileri de kendi partilerinde örgütlenerek bu amaç için mücadele etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:21

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