KHK ile Ã§Ä±karÄ±lan Ege Ãœniversitesi iÅŸÃ§ilerine hiÃ§bir yerde iÅŸ yok

Metehan UD

Ä°zmir

Güvenlik soruÅŸturmasÄ± nedeni ile Ege Üniversitesinden çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler, Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ya da kendi imkanlarÄ± ile bulduklarÄ± iÅŸyerlerinde KHK ile iÅŸten atÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmÄ±yor. Ege Üniversitesi iÅŸçileri çocuklarÄ±yla birlikte açlÄ±ÄŸa mahkum ediliyor.

KHK ile getirilen kadro düzenlemesi ile güvenlik ve arÅŸiv soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±klarÄ± iddia edilerek iÅŸten çÄ±karÄ±lan Genel-Ä°ÅŸ üyesi Ege Üniversitesi iÅŸçilerinin direniÅŸi iki ayÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸçiler her gün sabah 09.00 ila 12.00 arasÄ±nda rektörlük karÅŸÄ±sÄ±ndaki direniÅŸlerini sürdürüyor. Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler de Ege Üniversitesi iÅŸçileri ile birlikte direniyor.

Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± için maddi sorunlar yaÅŸayan iÅŸçiler bir taraftan da hayatlarÄ±nÄ± sürdürebilmek için iÅŸ arayÄ±ÅŸÄ± içindeler. Ancak iÅŸ baÅŸvurusuna giden iÅŸçilerin karÅŸÄ±sÄ±na bir kez daha KHK çÄ±ktÄ±. Ä°ÅžKUR üzerinden ya da kendi çabalarÄ± ile iÅŸ bulabilen iÅŸçiler, gittikleri iÅŸyerlerinde güvenlik soruÅŸturmasÄ± ile iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen iÅŸverenler tarafÄ±ndan geri çevrildi.

‘HUKUKSUZLUK DEVAM EDÄ°YOR’

Gürkan Akpolat

Ä°ÅžKUR üzerinden gönderildiÄŸi AliaÄŸa’da bir demir çelik fabrikasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru kabul edilmeyen iÅŸçilerden Gürkan Akpolat, “KHK süreci bizi sadece Ege’deki iÅŸimizden etmekle kalmadÄ±. GeleceÄŸimize yönelik tehditler de oluÅŸturdu. Bunun en bariz örneÄŸini yaÅŸadÄ±m. Ben zaten hukuksuz bir ÅŸekilde iÅŸimden edildim. AynÄ± hukuksuzluÄŸa o ÅŸirket de ortak oldu. AçÄ±lmÄ±ÅŸ herhangi bir soruÅŸturmam yok ve adli sicil kaydÄ±m temiz. Üzerlerinde baskÄ± olduÄŸunu ve jandarmalarÄ±n yoÄŸun kontrolünün olduÄŸunu söylediler” dedi. YaÅŸamlarÄ± açÄ±sÄ±ndan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreç içerisinde olduklarÄ±nÄ± ifade eden Akpolat ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bizim hayatÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l idame ettireceÄŸimizi düÅŸünmüyorlar. ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± SarÄ±eroÄŸlu ÅŸartsÄ±z ve koÅŸulsuz kadro sözü vermiÅŸti maalasef öyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Sadece Ege’de deÄŸil tüm Türkiye’de çok sayÄ±da iÅŸçiyi iÅŸinden ettiler. Biz verdiÄŸi sözün arkasÄ±nda durmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.”

‘AKP’NÄ°N ATTIÄžI Ä°ÅžÇÄ°YÄ° Ä°ÅžE ALMAKÄ°STEMÄ°YORLAR’

Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu da KHK’nin yaratacaÄŸÄ± sorunlara en baÅŸÄ±ndan dikkat çektiklerini hatÄ±rlatarak, “Ä°ÅŸçilerin kamu iÅŸyerlerinden atÄ±lmalarÄ±ndan, ülkenin içinde bulunduÄŸu durumdan dolayÄ± özel iÅŸletmeler, iÅŸverenler bile korkuyor. AKP iktidarÄ±nÄ±n iÅŸten attÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸçiyi iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istemiyorlar. Bu da yaratÄ±lan korku imparatorluÄŸunun bir göstergesi. 16 yÄ±ldÄ±r iktidarda olan AKP aslÄ±nda bir taraftan da kendisi gibi düÅŸünmeyen iÅŸverenleri de hizaya çekti. Daha önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemde dediÄŸimiz gibi iktidar iÅŸçileri öldürdü ama gömmeyi unuttu, çünkü çocuklarÄ±nÄ±n bile geleceÄŸini tamamen kararttÄ± AKP iktidarÄ±” dedi.

KÄ°RALIK Ä°ÅžÇÄ° DE KAÇIYOR

EGE Üniversitesi yönetimi iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin yarattÄ±ÄŸÄ± iÅŸ boÅŸluÄŸunu doldurmak için kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸe baÅŸvurdu ancak kiralÄ±k iÅŸçi bürolarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile gelen iÅŸçiler çok uzun süre duramadÄ±. YapÄ±lan iÅŸi ve verilen maaÅŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran iÅŸçiler ÅŸartlarÄ± ‘kölelik koÅŸullarÄ±’ olarak deÄŸerlendirerek kÄ±sa süre içinde iÅŸten ayrÄ±ldÄ±. KiralÄ±k iÅŸçiler toplusözleÅŸmeye tabi olmadÄ±ÄŸÄ± için sadece çÄ±plak ücret alÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 21:20

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