Yurttaşlar seçim güvenliğinden ve oyların korunabileceğinden endişeli

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kala bütün partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Söz konusu seçimler olunca en çok tartışılan konular arasında seçim güvenliği de yer alıyor. Özellikle 16 Nisan 2017'de yapılan referandum sonrası çok konuşulan "oyların değiştirilmesi" ya da "oyların çalınması" konuları hâlâ en yakıcı başlıklardan. Partilerin standlarını kurduğu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yurttaşlara seçim güvenliği hakkında ne düşündüklerini sorduk. Ağırlıklı eğilim seçimlerde şaibe olabileceği ve halkın oylarına sahip çıkması gerektiği yönünde. (Evrensel WebTV)

‘24 Haziran emekçiler için bir başlangıç olacak’

CHP ve HDP adayları çevreyi koruyacağını taahhüt etti

www.evrensel.net