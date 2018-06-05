‘Irak’taki susuzluğun sebebi Ilısu Barajı’

Iraklı yetkililer ülkedeki su sıkıntısının Türkiye’nin Dicle Nehri üzerine yaptığı Ilısu Barajından kaynaklandığını belirtiyor.

İngiliz Times gazetesi, Iraklı yetkililerin ülkedeki su sıkıntısından Türkiye’nin Dicle Nehri üzerine yaptığı Ilısu Barajını sorumlu tuttuğunu yazdı. Habere göre, Irak Su Bakanı Hasan el Canabi, konuyla ilgili parlamentoda yapılan bir toplantıda hükümetin sorunun farkında olduğunu ve sorunla başa çıkabilmek için 24 adımlık bir plan hazırlandığını söyledi.

Halkı su tasarrufu yapmaya çağıran bakan suçu Türkiye’ye yükledi. El Canabi, “Irak ve Türkiye arasında baraj gölünün doldurulmasının koordine edilmesi için bir anlaşma yapıldı. Ancak Türkiye baraj gölünü 1 Mart’tan itibaren doldurmaya başladı” dedi. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net