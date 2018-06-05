Yasak Elma’da tacize uğrayan set çalışanı Ekmek ve Gül'e konuştu

Yasak Elma dizisi setinde başrol oyuncusu Talat Bulut tarafından taciz edildiğini iddia eden set çalışanı kadın yaşadıklarını Ekmek ve Gül’e anlattı.

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un genç bir kadın asistanı taciz ettiği iddia edildi. Daha önce de oyuncu Hande Ataizi’nin kendisini taciz ettiğini açıkladığı Talat Bulut’un bu kez de yeni dizisi Yasak Elma’da kostüm asistanını taciz ettiği belirtildi.

ekmekvegul.net sitesinde yayınlanan habere göre olay şöyle gerçekleşiyor: Sette kostüm asistanı olarak çalışan kadın, sahne öncesi Talat Bulut’un kravatını düzeltmek istiyor, Bulut da “Odaya girelim orada düzelt” diyor ve odada tacizde bulunuyor.

KİMSE SUSMASIN DİYE...'

Ekmek ve Gül’e konuşan ve ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki kadın dava açmaya hazırlanıyor. Genç kadın, olayın ortaya çıkmasını ve üzerinin kapatılmasını istemediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Davacı olmak istiyorum ve elimden geldiğince herkese duyurmak istiyorum ki bir daha kimse böyle bir şey yaşamasın. Ben daha 19 yaşındayım ve bir çok yaşıtıma yapılıyor bu. Karşımızdaki insan oyuncu olduğu için bu durumu yaşayanlar korkabiliyor, susabiliyor. Ben de belki hukuki yollardan bir şey elde edemeyeceğim ama en azından her yere duyurduğum için vicdanım rahat olacak ki bir daha kimse böyle bir olay yaşadığında susmayacak.”

DİZİ OYUNCULARINDAN VE SET ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Dizi oyuncularının ve set çalışanlarının da kendisine destek olduğunu belirten genç kadın, “Özellikle Eda (Ece) hanımla Şevval (Sam) hanım, Onur (Tuna) bey, Sevda (Erginci) hanım, Gün (Akıncı) bey bana destek olduklarını söylediler zaten. Hem ekip arkadaşlarım hem de bütün oyuncularımız beni destekliyor bu konuda.”

Dizinin oyuncularından Gün Akıncı sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla taciz olayına tepki gösterdi.

SEKTÖRDE TACİZ YAYGIN AMA SESSİZLİK VAR

Yaşadığı olay sonrası sete gitmeyen genç kadın, setlerde tacizin çok yaygın olduğuna da dikkat çekiyor: “Arkadaşlarımız tacize maruz kaldığı zaman, korkup susuyorlar. ‘Karşımızdaki oyuncu, hukuki yollara başvursak da onalar lehine kararlar verilir’ diyorlar. ‘Oyuncular ünlü olduğu için iftira atmakla suçlanırız’ diye düşünüyorlar. Ama ben bunu dile getirdikten sonra Talat Bulut’la daha önceden sorun yaşayan başka kadınlarla da tanışmış oldum, onlar da korktukları için sustuklarını söylediler. Karşımızdaki oyuncu olabilir ama bundan sonra kimsenin susmasını istemiyorum. Kadın olduğumuz için bunların başımıza gelmesine sessiz kalmayalım.”

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Set çalışanı kadın, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy’la bugün yaptıkları görüşmeyi de şöyle anlattı: “Bugün yapımcımız Fatih Aksoy’la görüştüm. Fatih bey de gerçeğin ortaya çıkmasını ve olayın kapanmasını istemediğini söyledi.”

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen olayın ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy da konuya ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün karşı tarafla, mağdur olduğunu iddia ettiği kişiyle görüşeceğim daha sonra Talat Bulut’la. Bu olaylar tabii ki ağır ithamlar. O yüzden yanlış adım atmak ya da birilerini karalamak istemiyorum. Sonrasında ben yapımcı olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapacağım. Bundan sonraki adli yargı süreci olursa nasıl ilerler bilemiyorum.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 17:09

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