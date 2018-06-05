Gaziantepspor Başkanına Twitter’dan engelleme

Gaziantepspor atkısı takan Meral Akşener’i sosyal medyadan tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait twitter hesabı engellendi.

İYİ Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’in Gaziantepspor atkısı takması üzerine, “FETÖ’cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim” ifadelerin kullanan Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin’e ait ‘@HasanSAHINN27’ isimli kullanıcı hesabı Twitter tarafından engellendi. Akşener, Şahin için “Canımı alacakmış, bekleriz birader bekleriz” demişti.

Twitter, kullanıcılar için güvenli ortam sağlamak amacıyla bazı durumlarda ‘kural ihlali’ yapan kullanıcıların hesaplarını askıya alabiliyor.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA

Twitter’ın ‘taciz ve tehdit’ içerikleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz.” (MEDYA SERVİSİ)

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