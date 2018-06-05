10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto ettikleri için yargılandılar

10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden 6 kişinin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandıkları davaya devam edildi.

10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden 6 kişinin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandıkları davanın 7. duruşması görüldü.

Duruşma 10 Temmuz’a ertelendi. Çağlayan’da İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7. duruşmasında sanıklar Nebile Irmak Çetin, Beyza Metin, Erdoğan Demir, Gürsel Kaya ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu. Duruşmayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TMMOB yöneticileri izledi. Duruşmada esas hakkındaki savunmaları sorulan sanıklar ve avukatları mahkemeden süre talep etti. Esas hakkındaki savunması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Ahmet Özel de, suçun unsurlarının oluştuğunu iddia ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanlar bir defaya mahsus affediyorum, davalarımı çekiyorum” demişti.

Mahkeme, sanıkların ve avukatların süre taleplerini kabul ederek, basın açıklaması sırasında çekilen görüntüleri inceleyen bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim Katliamı’nı protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Sirkeci Garı’nda eylem yapan Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Eski Başkanı Beyza Metin, Erdoğan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Şamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay’a “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı. Davaya çağrı yapan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’de “10 Ekim Katliamı sonrası ilan edilen 3 günlük ulusal yasta bile tepkisini göstermek isteyen insanlara dava açılması, henüz katiller bile cezalandırılmadan katliamı protesto edenlerin yargılanıp, katliamında açık sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmaması toplum vicdanını yaralamaktadır. Katliamı protesto edenlerin değil katliamın sorumlularının yargılanmasını ve davada yargılanan tüm arkadaşlarımızın beraat etmelerini talep ediyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 18:28

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