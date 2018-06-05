Hekimler ve akademisyenler Onur Hamzaoğlu için sahneye çıkacak

İTO ve Barış Akademisyenleri, Onur Hamzaoğlu’nun durumuna dikkat çekmek için hazırlamış oldukları 'Hamzaoğlu' adlı tiyatroyu sahneleyecek.

İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri, Kocaeli Üniversitesi’nde yapmış olduğu araştırmalarla bilime önemli katkılarda bulunmuş ve Dilovası’ndaki çevre felaketini gün ışığına çıkarmış olan tutuklu akademisyen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu konu alan oyun sahneleyecek. Ücretsiz olarak izleyici ile buluşacak oyun, 12 Haziran saat 20.00’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri tarafından Genco Erkal’ın danışmanlığında ve Gülsüm Soydan’ın yönetiminde bir okuma tiyatrosu biçiminde sunulacak oyunun gösterim programına ilişkin Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası Binasında basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odadı Genel Sekreteri Odman Öztürk, Barış İçin Akademisyenler’den Prof. Ümit Biçer ile Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu ve Dr. Mustafa Sülkü katıldı. 116 gündür özgürlüğünden yoksun bırakılan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun ilk duruşması 19 Temmuz’da görülecek.

Afiş: Hamzaoğlu

‘HEPİMİZ HAMZAOĞLU İÇİN OYNUYORUZ’

Barış İçin Akademisyenler’den Prof. Dr. Ümit Biçer, İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri’nin daha önce sahnelemiş oldukları “Timsah” adlı oyunda Hamzaoğlu’nun da oynadığını hatırlatarak, “Hamzaoğlu’nda hepimiz için Onur Hamzaoğlu için oynuyoruz” dedi. Hamzaoğlu’nu Türkiye kamuoyunun Kocaeli Dilovası’da sanayinin çevre ve insan sağlığı üzerine yürüttüğü araştırmalarıyla tanıdığına dikkat çeken Biçer, “Açık söylemek gerekirse 1990’lardan başlayarak biriktirdikleri, yaptıkları ve paylaştıklarıyla ‘rahatsızlık verdiği’ halk sağlığı düşmanlarının Onur Hamzaoğlu’nu hedef tahtasına koymaları Dilovası araştırma sonuçlarında somutlaşmıştır” dedi. Hamzaoğlu’nun halk sağlığına bütünlüklü bakan bir bilim insanı olduğunu vurgulayan Biçer, halkın sağlığını ve barışı her yerde savunmaya devam ettiği için hedef tahtasına konulduğunu savundu. Biçer, Hamzaoğlu’nun bir an evvel serbest bırakılması talebini Hamzaoğlu’nu konu alan bir oyun ile dile getireceklerini belirterek oyuna katılım çağrısı yaptı.

‘HAMZAOĞLU AKADEMİSYENLER VE TOPLUM İÇİN BİR SİMGE’

Barış İçin Akademisyenler’den Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu da Hamzaoğlu’nun bir simge olduğunu söyleyerek, “Onur hoca bilimsel çalışmalarını insan, emek, doğa için yapan biri. Bunun için başına gelmeyen neredeyse kalmamış gibi. Onur hoca, bilgiyi insan ve toplum için üreten bir akademisyendi. Barış istedi ihraç edildi, daha sonra da özgürlüğü elinden alındı. Siyasi iktidar gibi düşünmüyor, bilgiyi egemenlerin çıkarı için üretmiyorsanız başınıza bunlar gelir diye muhalif kesim susturuluyor, üniversiteler çoraklaştırılıyor.” dedi. Tiyatronun bir anlatma aracı olduğunu belirten Müftüoğlu, Hamzaoğlu’nun yalnızca akademisyenleri değil aynı zamanda toplumun yaşam hakkını savunanlar için de bir simge olduğunu söyledi. Müftüoğlu, 12 Haziran’da sahnelenecek oyuna toplumun da sahip çıkmasını istedi.

‘YALNIZCA BİR OYUN DEĞİL AYNI ZAMANDA PROTESTO’

Son olarak konuşan Dr. Mustafa Sülkü de sahnelenecek oyunun aynı zamanda bir protesto olduğunu ifade etti. Sülkü, “Onur bir bilim adamı simgesi. Önce bilimden uzaklaştırdılar, üniversiteden attılar. Bilim insanına tüm toplumun vefa borcu vardır. Onur’a bedel ödetiyorlar ama Onur severek ve isteyerek bedel ödüyor. Cezaevinde de insanlara okuma yazma öğretiyor. Bize de çok şey öğretti önce eşitsizliği öğretti. Sağlıkta eşitsizliği ortadan kaldırmadan bir şey yapılamayacağını gösterdi. Umarım bu protesto toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla yayılır” dedi.

Hamzaoğlu oyunu 12 Haziran saat 20.00’da Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde herkese açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek. (İstanbul/EVRENSEL)

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