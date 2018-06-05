CHP ve HDP adayları çevreyi koruyacağını taahhüt etti 

Adana'da HP ve HDP milletvekili adayları 'Çevre ve Ekoloji Toplumsal Sözleşmesi'ni imzalayarak çevreyi ve doğayı koruyacaklarını taahhüt ettiler.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte CHP ve HDP milletvekili adayları İHD Ekoloji Komisyonu’nun hazırladığı “Çevre ve Ekoloji Toplumsal Sözleşmesi”ni imzalayarak çevreyi ve doğayı koruyacaklarını taahhüt ettiler.

Doğa tahribatı konusunda sorumlulukları bulunan İktidar partisi ve MHP adayları dışında tüm parti adaylarına il merkezleri ziyaret edilerek çağrıda bulunuldu. Sözleşmeyi CHP Adana Milletvekili Adayı Oya Tekin, HDP Adana Milletvekili Adayları Tülay Hatimoğulları, Kemal Peköz, Sever Uzun, Songül Aydın, Ahmet Kılıç, Rozerin Tosun ve Deniz Varol imzaladı. İHD Ekoloji Komisyonu’ndan Yaşar Gökoğlu, sözleşmeyi imzalayan adayların doğaya zarar verici çılgın projelere karşı çıkacağını, yasama faaliyetlerinde bulunurken dünyanın sınırları olduğunu ve dünyada yalnız insanlar olmadığı bilinciyle hareket edeceğini taahhüt etmiş olduğunu söyledi.

‘DOĞANIN RANT ALANINA ÇEVRİLMESİNE KARI MÜCADELE EDECEĞİM’

Demokrasi ve çevre mücadelesi içinde yer aldığını ve bunun için aday olduğunu ifade eden CHP Adana Milletvekili Oya Tekin, tarım alanlarında özellikke Karaisalı’da yaptığı çalışmalarda HES’lerin doğa tahribatını gördüğünü belirterek “Doğanın rant alanlarına çevrilmesine karşı mücadele edeceğim ve sesinizi duyuracağım” dedi.

TARIM ALANLARI İNŞAAT VE OTOBANLARA TESLİM

HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, doğaya en büyük tahribatın sermayenin çıkarları, daha fazla kar için yapıldığını belirterek “Doğaya ve yaşama iat ne varsa korumak zorundayız. Bu meseleyi asli meselemiz olarak görüyoruz. Adana’daki otoban projeleri ile, inşaat projeleri ile tarım alanları yok ediliyor. Bunun karşısında duracağız” dedi. HDP Adana Milletvekili Adayı, Kemal Peköz, kuşların göç yolarının değişmesine yol açacak müdahalelerin bile insanın kabul edemeyecei bir şey olduğuna dikkat çekerek sermayenin doğa karşısında kurduğu egemenliğe karşı durmaya devam edeceklerini söyledi. HDP Adana Milletvekili Adayı Sever Uzun da doğa katliamlarına karşı mücadele yükseltme çağrısı yaptı. HDP’nin genç adaylarında Rozerin Tosun, bu sözleşmenin parçası olduğu için onur duyduğunu ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 15:41

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