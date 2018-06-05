Emek Gençliği'nden polis baskısına karşı basın açıklaması

Adana Emek Gençliği üyeleri üzerindeki polis baskısına dikkat çekmek için basın toplantısı gerçekleştirdi.

Adana'da polis tarafından üzerlerine baskı uygulanan Emek Gençliği üyeleri bu baskıya karşı açıklama yaptılar. Emek Partisi İl Binası’nda gerçekleştirilen açıklamada son aylarda Emek Gençliği üyelerinin önünü kesen sivil polislerin Emek Gençliği faaliyetlerinden vazgeçmemeleri durumunda okuldan atılacakları, iş bulamayacakları yönünde tehditlerde bulunmasına tepki gösterildi. Emek Gençliği’nin kurulduğu 1996 yılından bugüne bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi verdiğine dikkat çeken Emek Gençliği İl Yöneticisi Mesut Baylav, parasız, bilimsel, anadilinde eğitim, çocuk işçiliğinin yasaklanması, gençlerin ölümü karşısında barış taleplerinin ve mücadelelerinin engellenmek istendiğini söyledi.

‘DAHA FAZLA GENÇLİĞİ MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Adana Emniyeti ve Adana Valiliği’nin Adana gençliğinin ve halkının insanca yaşayabilmek adına dile getirdiği bir çok talebi engellemek için hükümetin bürosu gibi çalışmaktan başka bir şey yapmadığını dile getiren Baylav, “Adana Emniyeti'nin yasadışı uygulamalarına karşı ve eşit, özgür bir gelecek için daha fazla genci birleşmeye ve Emek Gençliği'nde mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

‘EMNİYET AÇIKÇA SUÇ İŞLİYOR’

'Tek Adam Rejimi' karşısında yasaklamalara rağmen yaşanan işçi direnişlerinin ülkeyi yönetenlerin uykusunu kaçırmaya yetmekte olduğunu dile getiren Baylav, Bu gidişatı ve artan hoşnutsuzluğu durdurmak isteyen AKP ve Erdoğan iktidarı, tek adam tek parti rejimini hayata geçirmek uğruna devletin bütün organlarını bu amaca hizmet edecek şekilde dizayn etmiştir” dedi. Adana Emniyeti ve Valiliği’nin bu tablodan görev çıkararak barışçıl ve meşru faaliyetleri engellemek için can hıraş uğraştığını ifade eden Baylav, “Üyelerimiz Emniyet için muhbirlik yapmaya zorlanmakta eğer yapmazlarsa okullarından atılacakları, iş bulamayacakları söylenemekte, ailelerine çocuklarının terör örgütleri ile ilişkisi olduğu söylenerek korkutulmak istenmektedir. Adana Emniyet Müdürlüğü açıkça suç işlemekte, yasal ve meşru bir zeminde mücadele sürdüren Emek Gençliği, terörize ve marjinalize edilmek istenmektedir” dedi.

‘ÇOCUK İŞÇİLİK İÇİN, TACİZLER İÇİN NE YAPTINIZ?’

Emniyete seslenen Baylav, “Fevzi Çakmak Kız öğrenci yurdu önünde sürekli yaşanan taciz olaylarını önlemek için ne yaptınız? Atölyelerde can veren, merdiven altı çalıştırılan çocuk işçiler için ne yaptınız? Geçtiğimiz sene Aladağ'da yaşanan öğrenci yurdu yangını hepimizin yüreklerine ateş düşürdü. Peki, Adana Emniyeti ve Adana Valiliği bu ve benzeri kaçak yurtlar konusunda neler yaptı? Kapasitesinden fazla insan, karga tulumba servislere ya da traktörlere bindirilerek tarlaya çalışmaya götürülürken Adana Emniyeti bunu engellemek için ne yaptı. Her geçen gün daha da artan ve Adana gençliğini zehirleyen uyuşturucu madde kullanımı konusunda Adana Emniyeti gençlere baskı ve şiddetten başka ne uyguladı? Bu yaklaşım ile ne başarı sağlandı? Gençlik örgütümüz üye ve ailelerine 'Biz iyiliğiniz için buradayız' diyen Emniyet'e soruyoruz. Demokrasi ve özgürlük talebinde bulunan gençliğe soruşturma, baskı ve tehditten başka ne sağladınız?” diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 15:23

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