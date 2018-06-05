Fotoğraf: Hilal Tok/EVRENSEL
Flormar’da arabulucu görüşmesi başladı
05 Haziran 2018 14:43
Flormar işçileri ile patron arasında arabulucu görüşmesi yapıldı. İşçiler sendikalaştıkları için işten atıldığını anlattı.
Petrol-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan Flormar işçileri ile patron arasında ilk arabulucu görüşmesi bugün yapıldı.
Görüşme sırasında işçiler çalışma koşullarının ağır olduğunu, 10-15 yıl çalışmalarına karşı düşük ücret aldıklarını belirterek buna karşı Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını söylediler. İşçiler sendikaya üye olmalarının ardından baskı görüp, işten atıldıklarını dile getirdi.
İşçiler sendikalı olarak işe geri dönmeyi talep ederken bir sonraki toplantının 18 Haziran’da yapılacağı bildirildi. (Gebze/EVRENSEL)
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