TMMOB: Şişli Etfal yerinde güçlendirilebilir

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, taşınarak bölüneceğini açıkladığı Şişli Etfal Hastanesi raporu açıkladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün taşınarak bölüneceğini açıkladığı Şişli Etfal Hastanesi için rapor açıkladı. TTMOB’nin raporuna göre hastanenin yerinde güçlendirilmesinin olanaklı olduğuna işaret edilerek, bölgede Şişli Etfal Hastanesinin sağladığı hizmeti karşılayacak başka bir kurum olmadığına vurgu yapıldı.

Raporda, hastanenin taşınmadan yerinde yenilenmesi gerektiği vurgulanarak “Yapının kamu hastanesi olması nedeniyle, yapı kalitesinin belli bir seviyede olması muhtemeldir. Bu konuda çalışma yapılıp yapının performansına bakılarak, perde eklenmesi, sismik izolasyon yapılması, kolonların güçlendirilmesi gibi çeşitli yöntemlerin biri ya da birkaçı birlikte kullanılarak güçlendirme yapılması olasılığı araştırılabilir” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 14:47

www.evrensel.net