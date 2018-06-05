Karaman'da 5. kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Yük asansöründen çimento torbası almaya çalışan inşaat işçisi Ali Bahçeci, inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 5'inci kattan düşen inşaat işçisi 48 yaşındaki Ali Bahçeci, yaşamını yitirdi. Bahçeci'nin yük asansöründen çimento almak isterken dengesini kaybedip düştüğü öğrenildi.

Olay, 2 Haziran günü saat 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 12 katlı inşaatta meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Bahçeci, 5'inci katta çalıştığı sırada yük asansöründen çimento torbasını aldı. Ardından asansördeki ikinci torbayı almak isterken dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü.

Bahçeci'nin düştüğünü fark eden mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürülen Bahçeci, yapılan müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bahçeci, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bahçeci'nin cenazesi, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 14:39

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