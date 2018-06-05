Çakıcı af talebini yineledi, muhalefeti darbecilikle suçladı

Erdoğan'a mektup yazıp kendisinin 'muaf' tutulması şartıyla af talep eden Alaattin Çakıcı, 'HDP, CHP ve İYİ Parti yeni 15 Temmuzlar yaşatacak' dedi.

24 Haziran seçimleri yaklaşırken 'genel af' ısrarı ile dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle affını istediği organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Erdoğan’a yine mektup yazarak af talebini yineledi. Devlete ihanet etmiş kişilerin, cinsel istismar suçlularının ve kadın katillerinin dışındaki mahkumlara af isteyen Çakıcı, kendisinin bu aftan hariç tutulmasını istedi.

Çakıcı mektubunda, “Sayın Bahçeli'nin bu onurlu talebini geriye çevirmeyiniz. Nerede kaldı yol arkadaşlığınız? Rabbim şahit ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, yapmam da! Yeter ki Sayın Bahçeli ile birlikte bu affı gerçekleştirin. Oraya da bir madde koyup ‘Alaattin Çakıcı bu kısmi aftan yararlanamaz’ deyin” ifadelerine yer verdi.

‘HDP, CHP VE İYİ PARTİ, MİLLETE YENİ 15 TEMMUZ’LAR YAŞATACAK’

Çakıcı mektubunda HDP’yi, İYİ Parti’yi ve CHP’yi kötüledi, muhalefetin millete yeni 15 Temmuzlar yaşatacağı karalamasında bulundu. “HDP hala şu ana kadar PKK ve PYD’nin terörist bir örgüt, Kürtlerin ve Türklerin düşmanı diyemediği için, bu Türkiye'nin partisi değil PKK'nın siyasi kanadıdır” diyen Çakıcı, “Şimdi soruyorum CHP içindeki gerçek bulur Devleti savunan gerçek atatürkçüler Parti içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda, PKK sever DHKPC sever, Etkin üyeler de bulunmaktadır. 1. turda kazanamazsanız, bütün amaçları Tayyip Erdoğan düşmanlığından HDP, CHP, Meral Akşener'e oy vererek size düşmanlıklarından, Batı ile birlikte hareket etmek kaydıyla, yeni 15 temmuzları milletimize yaşatacaklarını bu millet iyi bilmektedir” dedi. (İmla hataları Alaattin Çakıcı’ya ait.) (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 16:02

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