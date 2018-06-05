Barış bildirisini imzaladığı için yargılanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın barış bildirini imzalaması nedeniyle yargılandığı davada heyet 1 yıl üç aylık kararı yineledi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan Marmara Üniversitesinden Emekli Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın 3. duruşması görüldü.

Bianet’in haberine göre, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM), Avukatı Aynur Tuncel-Yazgan esas hakkındaki savunmasına dair yazılı beyanda bulundu. Savcı, geçen duruşmada dile getirdiği Ersanlı’nın TMK 7/2 yönünden cezalandırılmasına dair esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Ersanlı “Beyanımı tekrarlıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. Avukatı Aynur Tuncel-Yazgan atılı suçun yasal unsurları oluşmadığına dikkat çekerek beraat hükmü verilmesini talep etti. Ersanlı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemediğini belirtti.

Heyet, Ersanlı’nın 1 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi. Ersanlı’nın muvaffakı olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, “Pişmanlık göstermeyen kişiliği gözetildiğinde suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle erteleme hükmünün uygulanmamasına karar verdi. Karara yedi güç içinde itiraz hakkı var.

ÇİLENGİR’E ERTELEMELİ HAPİS

Ersanlı’nın ardından İstanbul Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Sezen Çilengir’in dördüncü duruşması görüldü.

Çilengir’in duruşması Prof. Dr. Büşra Ersanlı’ya mahkumiyet kararı verilen duruşmanın ardından gerçekleşti.

Çilengir’in avukatları hakimin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirterek, heyetin reddi talebinde bulundu. Heyet talebi retti. Duruşma sürecinde yinelenen talep üzerine de reddin reddine itiraz için süre verilmesi talebini de reddetti. Duruşmada hakim bir çok kez avukatlara yönelik bağırarak konuştu. Avukatların ve Çilengir’in beraat talebini reddeden mahkeme 1 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verdi. Çilengir’in hükmün açıklanmasını geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiği gerekçesiyle de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 14:33

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