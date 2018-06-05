Mersin’de HDP’lilere operasyon, çok sayıda gözaltı var

Mersin’de sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla çok sayıda HDP’li gözaltına alındı.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde polis ekipleri sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenledi. Polis, aralarında HDP üye ve çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, HDP il koordinasyonu teknikten sorumlu Hasan Cide, Akdeniz Belediyesi HDP meclis üyesi Faik Eroğlu, Çilek mahallesi HDP çalışanı Bahri Buğday’ın da olduğu öğrenildi.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Mersin/EVRENSEL)

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