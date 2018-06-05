CHP'li Özel: Gülen'in iade belgelerinde eksikler tespit edildi

CHP'li Özgür Özel, Gülen'in iadesi talebiyle ABD'ye gönderilen belgelerde Muharrem İnce'yi destekler nitelikte eksiklikler tespit edildiğini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fethullah Gülen'in iadesi talebiyle ABD'ye gönderilen belgeler üzerinde yapılan incelemelerde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin duyumlarını doğrular nitelikte eksiklikler tespit edildiğini söyledi.

Manisa Girişimciler Derneği tarafından dün akşam düzenlenen 'MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor' programına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili dosyayı inceleyen 4 kişilik heyetin ilk değerlendirmelerini açıkladı.

Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Özel şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun yapılmadığına ilişkin kendisine ulaşan bilgilerden sonra bu konuyu gündeme getirmiştir. Ardından bu konu bir polemiğe dönüştürülmüş. Belgelerin oluşturduğumuz uzman kişiler tarafından incelenmesi talebimiz oldu. Bu talebe cevap verildi. Pazartesi günü 4 kişiden oluşan 2'si milletvekilimiz, 2'si de konunun uzmanı hukukçudan oluşan heyetimiz incelemelerini tamamladılar. 5 saati geçen incelemelerin sonucunda bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler."

Heyetin rapor yazdığını söyleyen Özel, "Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 14:19

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