TMMOB'nin Sonuç Bildirgesi: Kamu yararı için mücadele

TMMOB yaptığı 45. genel Kurulu ile sonuç bildirgesini açıkladı: Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda mücadele.

TMMOB yaptığı 45. genel Kurulu ile sonuç bildirgesini açıkladı. OHAL koşullarının getirdiği olumsuzluklara değinilen bildirgede mücadele vurgusu yapıldı. Kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda hareket etme kararı alandı.

TMMOB, 45. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi'ni yayınladı. OHAL koşullarında ve seçim sürecinde Genel Kurul gerçekleştiren TMMOB, Türkiye'nin kaynaklarına, ve meslek örgütlerine yapılan saldırılara dikkat çekerek, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı tutmadan mücadeleye devam etme” kararlığıyla hareket edeceğiz dedi.

31 Mayıs - 3 Haziran 2018 tarihlerinde 45. Olağan Genel Kurulu'nu yapan TMMOB, OHAL KHK'leri ile 3 binin üzerinde meslektaşlarının da aralarında bulunduğu 130 binin üzerinde kamu çalışanının haksız, hukuksuz şekilde işlerinden ihraç edildiğini ifade etti. “Siyasi partilerin başkanları, milletvekilleri, gazeteciler tutuklanmış, akademisyenler işten çıkartılmış, seçilmiş belediye başkanları görevlerinden alınarak yerlerine kayyımlar atanmıştır” diyen TMMOB Türkiye'nin kaynaklarına ve meslek odalarına dönük saldırıya dikkat çekti.

'EN BÜYÜK DİRENME HAKKI OLAN GREV HAKKI YASAKLANDI’

AKP Hükümetinin sorumlu olduğu ekonomik sıkıntının emekçi sınıflara yansıtılmaması gerektiğine de vurgu yapılan bildirgede, “İktidar sermayenin kazançlarını güvenceye alırken %95’i örgütsüz biçimde çalıştırılan emekçi sınıflar üzerindeki baskı ve sömürü OHAL sürecinde katlanarak artmıştır. İşten çıkartma, ücret kesintisi, esnek ve güvencesiz çalışmaya zorlanma yaygınlaştırılmış, bunların karşısında çalışanların en büyük direnme hakkı olan grev hakkı ise yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Mesleklerini onurlu bir şekilde yapmalarının neredeyse imkansız hale getirildiğini belirten TMMOB, “AKP’nin hayalindeki Türkiye’de mühendis, mimar, şehir planlamacısına ihtiyacı bulunmamakta, teknik elemanların bir kişinin dudakları arasından çıkan projeyi uygulaması beklenmektedir” açıklamasında bulundu.

‘SAVAŞA VE TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜNE KARŞI DURACAĞIZ’

Genel Kurulun, savaşa ve tek adam diktatörlüğüne karşı bir arada yaşamı, bağımsızlığı, kamuculuğu savunduğu belirtilirken birliğimiz, “Siyasal iktidarın güdümündeki yargıya karşı, Birliğimiz hukukun üstünlüğünü savunacaktır. İnternet erişiminin bedelsiz olarak kullanımı için ısrarcı olacaktır. Her türlü çalışmada kamu yararına müdahil olacaktır. Halkın haber alma özgürlüğünü her alanda savunacak ve takipçisi olacaktır. Laiklik için mücadele edecektir” denildi.

Toplumun en önemli ve uzun erimli sorununun Kürt Sorunu olduğu gerekçesiyle, halkların eşit, özgür ve demokratik koşullarda yaşamının savunulacağı bildirgede, “Emekçinin ve aynı zamanda kamunun güvenliği ve sağlığını gözeten bilimsel-teknik yaklaşımların belirlediği bir ülke için mücadele edeceğiz. Şiddete, kadın cinayetlerine, yok saymaya, değersizleştirmeye, her türlü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret söylemine karşı adalet, eşitlik ve özgürlük için mücadele edeceğiz. Birliğimiz doğamızın, yaşam alanlarımızın ve tarihsel mirasımızın yok edilmesine karşı duracak, nitelikli ve parasız eğitim için mücadele etmekten geri durmayacaktır” kararları yer aldı.

KAMUCU VE TOPLUMCU BİR ÇİZGİ

TMMOB Genel Kurulu'nda, meslek ve meslektaşlarının sorunları ile halkın ve ülkenin sorunlarının ayrı tutulmayacağı belirtilirken, "Mücadele etme kararlığı ile anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü geleneklerine sahip çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.

24 Haziran seçimlerinin de eşit olmayan koşullarda gerçekleştiği dile getirilen Genel Kurul'da tüm yurttaşların oy kullanması ve oylara sahip çıkması çağrısında bulunuldu. (Ankara/EVRENSEL)

TMMOB 45. Genel Kurulu toplandı

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