Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya 'Bank Asya' soruları

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ile Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan arasındaki polemik devam ediyor.

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan ve Habertürk Yazarı Nagehan Alçı arasındaki polemik, birbiri ardına yayımlanan cevap yazılarıyla devam ediyor. Ahmet Hakan bugün yayımlanan yazısında Nagehan Alçı'ya bir kez daha "Bank Asya" soruları yöneltti, "yuvarlamadan cevap ver" dedi.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"UZATMADAN, laf kalabalığına getirmeden, geçiştirmeden, yuvarlamadan cevap ver Nagehan:

- FETÖ Terör Örgütü’nün Bank Asya’sından aldığınız kredinin toplam miktarı nedir?

- Krediyi FETÖ Terör Örgütü’nün bankasından hangi şartlarda aldınız?

- FETÖ terör örgütü, kredide size bir avantaj sağladı mı?

- Mesela “Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmelidir” sözü nedeniyle size kıyak yaptı mı FETÖ?

- Kredinin ne kadarını FETÖ’nün Bank Asya’sına ödediniz? TMSF’ye ödediğiniz ya da ödeyeceğiniz miktar nedir?

- Bank Asya’dan o krediyi alan herhangi bir gariban memuru olsaydı, KHK ile görevden atılır mıydı, atılmaz mıydı?

Hadi Nagehan! Cevap ver.

Ama uzatmadan, ama laf kalabalığına getirmeden, ama geçiştirmeden, ama yuvarlamadan."

NE OLMUŞTU?

Ahmet Hakan, 1 Haziran 2018 tarihli 'Gazeteciliğin geldiği son nokta' başlıklı yazısında, Muharrem İnce'nin konuk olduğu, Nagehan Alçı'nın da gazeteciler arasında yer aldığı televizyon programıyla ilgili olarak "Eskiden...Siyasetçiler madara olurdu. Bugün... Gazeteciler madara oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Nagehan Alçı da Ahmet Hakan’a verdiği cevapta “Çoktan madara olmuş bir muhbir" demişti. Ahmet Hakan da tekrar cevap vererek, “Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?” diye sormuştu. Nagehan Alçı bir kez daha cevap vererek, "Muhbirliğini bir kez daha tescilledin" demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Çoktan madara olmuş bir muhbir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı'ya: Ne oldu sizin şu Bank Asya işi?

Nagehan Alçı'dan Ahmet Hakan'a: Muhbirliğini bir kez daha tescilledin

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 13:43

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