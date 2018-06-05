'YPG Menbic'den çekilecek' iddiası

YPG'nin 'askeri danışmanları'nın Menbic'den çekileceği iddia edildi.

YPG'nin 'askeri danışmanları'nın Menbic'den çekileceği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, YPG'den yapılan açıklamada, Menbic'de savaş güçlerinin Kasım 2016'da kentten çekildiği ancak askeri danışmanların Menbic Askeri Konseyi ile birlikte çalışmaya devam etmek üzere kentte kaldığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: YPG'NİN ELİNDEKİ SİLAHLAR ALINACAK

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 aşamalı Menbic planına 10 gün içerisinde başlanacağını belirterek, "Menbic için onayladığımız yol haritasında ekiplerimiz bir ön hazırlık toplantısı yapacak daha sonra uygulama safasına geçeceğiz. Ön hazırlık 10 gün içinde başlayacak. YPG'den silahlar alınacak" ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, Antalya'da mevkidaşı Mike Pompeo ile Menbic konusunda yaptığı görüşmeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Menbic için yol haritasının üç aşamadan oluştuğunu yineleyerek, ilk aşamada tarafların ön hazırlak toplantısı yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, ikinci aşamada YPG'nin bölgeden çekileceğini belirtti ve Menbic yol haritasının üçüncü aşamasında da bölgeyi kimin yöneteceğinin belirleceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ön hazırlık çalışmalarının 10 gün içinde başlayacağını, birkaç ay içinde 3 aşamanın da tamamlanacağını belirterek, "6 aya kalmayacak" dedi. (HABER MERKEZİ)

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi: Yol haritası onaylandı

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 15:18

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