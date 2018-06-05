Tutuklu rapçi Ezhel hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu hakkında, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan rapçi Ezhel, narkotik ekiplerinin Kadıköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına alınmış, 24 Mayıs'ta tutuklanmıştı. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 12:56

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